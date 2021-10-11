【幼稚園概覽】去年至少22幼稚園雜費逾5千元　最高7千元　國際學校註冊費高達3萬

▲ 新一份幼稚園概覽網上版今日（11日）出爐。（資料圖片）

《幼稚園概覽2021/22》網上版今日（11日）出爐，提供全港約1,050間幼稚園及幼稚園暨幼兒中心的基本資料，上學年部分幼稚園在疫情下仍索取昂貴雜費，全港至少22間幼稚園收逾5,000元雜費，本學年新加入幼稚園教育計劃的大角咀啟文幼稚園，全年雜費更高達7,025元，個別幼稚園亦收近3,000元茶點費，另有國際幼稚園全日班在本學年獲准收取逾3萬元註冊費，超出上限20倍。

據教育局今日在網上發布新一份《幼稚園概覽》，涵蓋全港約1,050間幼稚園及幼稚園暨幼兒中心資料，包括本學年學費、報名費、上學年8個主要代辦項目（雜費）參考價目等。

據TOPick統計，全港有至少22間幼稚園去年全年收取逾5,000元雜費，當中大部分、涉及17校在本學年均有參加幼稚園教育計劃，其中在本學年新參加計劃的啟文幼稚園，在去年收取高達7,025元雜費，茶點費佔1,600元；參考該校去年未獲政府資助時，半日及全日班全年學費分別為3.6萬及5.8萬。

疫情下多間學校仍有提供茶點，而且費用高昂，嶺南幼稚園（小西灣）及該校二校去年雜費接近7,000元，茶點費均佔2,900元；深水埗又一村學校則收取6,224元雜費，茶點費佔2,300元。

有幼稚園將生日會禮物計入茶點費，上水培幼幼稚園上學年雜費為6,210元，茶點費佔2,000元，校長陶小鳳回覆本報查詢時表示，茶點費包含為學生辦生日會及送禮物的費用，由於疫情下學校仍有辦生日會及提供茶點，因此續收有關費用，但強調進食過程按教育局防疫指引進行。此外，荃灣香港道教聯合會圓玄幼稚園的寢具費用高達1,040元，高於大部分幼稚園只收不多於500元水平。

另外，多間國際學校在學年獲教育局批准收取「天價」註冊費，最高的是蒙特梭利國際學校，該校在筲箕灣、上環、赤柱及海怡半島共設4間分校，全日班註冊費為32,960元，半日班則為24,300元，遠高於核准上限的1,570元及970元，分別超出20倍及24倍；灣仔及將軍澳均設分校的法國國際學校，全日班註冊費亦高達2.5萬元。

報名費較高的是西貢香港學堂國際學校，索價2,800元，亦較核准上限40元，超出近69倍。

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記者：馮琪雅、黃悅晴