【日本過江龍】東京拉麵店鬼金棒新推辣麻味噌沾麵　爽彈麵條+5種麻度+5種辣度+25種湯底任意配搭

▲ 辣麻味噌沾麵 – 紅碗（高級辣度及麻度） （售價：港幣100元）（圖片由餐廳提供）

繼2020年的辣麻拌麵後，在東京備受熱捧的人氣辣麻味噌沾麵終於要在「鬼金棒」香港店推出了！辣麻味噌沾麵的特製獨家濃厚湯汁混合使用了米味噌和八丁味噌作調味，配上首度推出的沾麵專用特製爽彈麵條，以及隨客人選擇的辣度、麻度，以麵條掛濃湯方式吃下，讓人欲罷不能。

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特製粗身麵條加倍煙韌彈牙

鬼金棒辣麻味噌沾麵的自家特製的麵條保留了小麥香，繼續沿用拉麵麵條的烹調方式，同時着手去進一步改良了麵質，使麵條口感加倍爽彈，與鬼金棒的拉麵口感截然不同。

客人落單後，拉麵師傅會用冷熱水交隔汆燙混合三種粗幼不一的拉麵以保持最佳口感，上桌後再將微涼的沾麵放入熱辣辣湯底，以麵條掛湯方式讓人吃下，感受更強的掛湯力，感受不一樣的味覺體驗。

濃郁得無法單獨喝的湯汁，面層浮着一層薄薄的紅油，其實是鬼金棒湯汁的精華。夾上一箸麵條，把四份三放進湯底裏，麵條瞬間已沾上濃濃湯汁，掛湯力比拉麵更勝一籌。

5種麻度、5種辣度、25種湯底任意配搭

鬼金棒主打辣麻口味，客人同樣可以按個人喜好自選不麻不辣或地獄級鬼増級別的辣麻度湯底，設有五種麻度及五種辣度，總共二十五種湯底變化可任意配搭。

不同辣麻程度的湯底會用上日本特製的白、紅、黑陶瓷大碗，白碗代表全無（拔き）、少許（少なめ）及中等（普通）級的辣麻味噌拉麵，紅碗代表大量（增し）級，而黑碗則代表地獄鬼増（鬼増し）級，用了健力士世界紀錄大全最辣的卡羅萊納死神辣椒，猶如地獄等級的辣度。

獨家辣麻味噌湯底

為了提昇沾麵湯底的香濃，混合使用了米味噌和八丁味噌作調味，八丁味噌是由大豆製成，是日本著名的味噌，調配好份量後靜置3日，令味噌沉澱後變得更入味。

烹調湯底時，在以豬骨、雞殼、魚鮮及蔬菜熬製出的湯汁之上，加上獨門秘製味噌、以多款辣椒為主要原料的辛辣粉和頂級和歌山葡萄山椒，變出令人垂涎的惹味香醇。

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多款必食配料

每碗辣麻味噌沾麵都有大火快炒的玉米筍、芽菜及慢火煨成的軟腍肥美叉燒。若吃完麵仍有湯汁剩下，可要求在場同事添加一碗清湯溝進湯汁，意猶未盡的話可以再點一碗肉飯或白飯倒進去，變成暖胃滋味湯飯，非常適合秋冬食用。

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「鬼金棒」銅鑼灣分店地址：銅鑼灣謝斐道530號

「鬼金棒」尖沙咀分店地址：尖沙咀金馬倫道20號地下

營業時間：上午11時正至晚上12時正

查詢電話：2481 3383

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責任編輯：王芷瑩