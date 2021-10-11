【抗癌勇士】21歲女頸部現暗瘡大小腫瘤揭患淋巴癌　康復後勉勵癌症病人不要放棄

▲ 癌症康復者關晰蕎。（程志遠攝）

淋巴癌為本港10大常見癌症之一，每年新症患者過千人。一名只有21歲的女子在去年確診患上淋巴癌第二期，先後曾接受6次化療，服用約600粒類固醇。她憶述自己在得知患病後心情非常低落，加上接受治療時特別辛苦，曾一度想放棄，後來得到家人及朋友的鼓勵，最終完成療程，現已康復，可以正常生活。她勉勵癌症病患者抗癌之路並不孤單，希望他們不要放棄。

現年21歲的關晰蕎（Audrey）在去年5月發現自己頸部下側長了一粒細小的暗瘡，在個半月的時間內，暗瘡竟由乒乓球的大小演化至網球般大的腫瘤，求醫後確診患上淋巴癌第二期。一直是長跑運動員的她表示自己的身體健康，而且家族從沒有遺傳記錄，沒想過為何會患病，在得知患病時更感到絕望，情緒非常低落。

她引述醫生解釋指，是因為自己身體的基因突變而導致腫瘤出現，當時的她只好停止學業及所有賽事進行全面治療。她在去年的7月至11月，先後共接受6次化療與標靶藥治療，每次療程更要服用約100粒類固醇，導致她不時出現暈眩、頭痛、嘔吐等副作用。她坦言每次化療時都覺得特別辛苦，「啲骨好似俾火燒」，曾多次想放棄治療。

她又笑言自己是一個「貪靚」的女生，在接受化療時，更一度不想面對自己脫髮的模樣，甚至不敢照鏡子。不過，幸得家人及朋友的支持及鼓勵，令她在病患中看見希望。

每次去廁所時，家人都會以毛巾遮擋鏡子，害怕我會因為看到自己光頭的樣子而不快樂。姐姐當時更建議要把頭髮「剃光」，陪我光頭。

她深深的被家人的支持及鼓勵感動，讓她明白到不應逃避，學會樂觀面對病情，至去年11月終於完成所有療程，治癒率達7至8成，至今已無需要服用任何藥物，亦可以重返校園。醫生更提醒她，只要未來的活得健康，將來亦可像正常人一樣生活。年紀輕輕的Audrey坦言自己好像「死過返生，執返條命」，希望以過來人的身份，勉勵同路人不要放棄。

抗癌之路雖然辛苦，但其實身邊有很多家人及朋友，甚至是所以市民都會一直在旁陪伴，希望他們不要放棄。你們一定要頂住，加油！好多人跟你們一同面對！

為增加公眾對罕見血液疾病的認識和關注，香港血癌基金由即日起至本月17日於銅鑼灣利舞臺廣場地下舉行「有血有「慮」— 血細胞基因病變展覽」，解構多種罕見血液疾病的成因和病徵。

「有血有「慮」一血細胞基因病變展覽」



展覽日期：即日起至今年10月17日

時間：早上10時至晚上10時

地點：銅鑼灣利舞臺廣場地下

備註：展覽免費人場（如參觀人數眾多，主辦單位將因應實際情況作人流管理的安排）

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記者：郭詩詩