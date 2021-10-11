【終極上訴】丁屋政策案終極上訴　李柱銘指政策涉歧視違憲

▲ 上訴人郭卓堅（中）。（楊詠渝攝）

長洲居民郭卓堅早年就新界原居民興建丁屋的權利提出司法覆核，高等法院原訟庭一度裁定以私人協約及換地方式興建丁屋屬違憲，惟上訴庭及後推翻有關裁決。郭不服上訴至終院，有關丁屋政策的終極上訴今（11日）於終院開審。代表郭的李柱銘指丁屋政策涉歧視，有違《基本法》。

上訴人郭卓堅；答辯人地政總署署長、行政長官會同行政會議及律政司司長。

代表上訴人的資深大律師李柱銘今陳詞時指，政府針對丁屋政策的立場一向是，有關政策可用以改善新界鄉村的住屋水平，以及可保留原居民的權利，因此屬合理政策，有關立場是直至本案早前於原訟庭開審前數星期才更改為，丁屋政策是獲《基本法》40條所涵蓋的原居民合法權益，但李指出，有關政策因涉及歧視，本來就違反《基本法》25條對法律面對人人平等的保障。

李續指，丁屋政策的英文是「small house policy」，但今時今日的丁屋早已不再「small」（細小），平均每棟丁屋樓高3層，每層約700平方呎，即共2,100平方呎的面積，於今時今日的香港，已經鮮少有人可享用如此寬敞的居住空間，反映丁屋政策早已變樣。

李又指，《基本法》40條訂明，新界原居民的合法傳統權益受香港特別行政區的保護，「合法」一詞反映《基本法》起草委員會在草擬上述條文時，刻意只涵蓋「合法」的傳統權益，而丁屋作為一個歧視性的政策，根本不應獲涵蓋在內。

李又指，香港的新界圍村眾多，每條村或許都有不同的傳統，《基本法》必然是旨在只涵蓋合法的傳統權益，否則毋須列明是「合法」權益。

李又指，一直以來沒有人挑戰的政策並不一定是合法。惟首席法官張舉能質疑，可能是當年殖民地政府一直認為丁屋政策屬合法權益，因此才有意用《基本法》40條來保障有關權益。李回應指，丁屋政策是否合法，只有法庭有權定奪。案件下午續審。

終院早前批准上訴人就多個爭議提出上訴，包括男性原居民興建丁屋的權利，是否屬於《基本法》40條所指的「傳統權益」範圍之內，以及因有關政策而被歧視的受害者是否有權提出司法覆核等。

▲ 鄉議局主席劉業強到終院旁聽。（楊詠渝攝）

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記者：楊詠渝