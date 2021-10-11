【施政報告2021】黃錦星盼善用智能電錶科技慳電　將研不同時段不同電費可行性

▲ 黃錦星盼善用智能電錶科技慳電，將探討不同時段不同電費的可行性。（經濟日報資料圖片）

為爭取2050年前實現碳中和，新一份《施政報告》公布2035年或之前停用煤作日常發電，以天然氣及可再生能源等取代燃煤發電，預計2035年增可再生能源比例至最多10%。環境局局長黃錦星坦言要做到2035年淘汰燃煤發電，是進取亦是有需要，政府與兩間電力公司有信心可達標；又希望能善用智能電錶科技，協助用戶進一步慳電，未來可探討不同時段不同電費的可行性。

環境局局長黃錦星今早接受港台《千禧年代》訪問時提到，政府目標2050年或之前，商廈用電量較2015年減少3至4成，住宅大廈則減少2至3成，希望於2035年或之前能達到以上目標的一半；政府建築物於過去5年節省電力達7%，超標完成，未來會加大力度，亦會推動機管局、醫管局及大型發展商等，設慳電及使用再生能源等目標。

他稱，將會多管齊下推動商業樓宇與住宅樓宇減少用電量的工作，而本港現已更換約4成智能電錶，未來幾年會繼續推進，希望善用此硬件智能技術，客戶可獲得不同即時資訊；於不同經濟體都有透過這種方式，有助進一步慳電，日後大家亦可討論是否可在不同時段收取不同電費的做法。

另外，黃錦星在節目後回應政府重點推動的北部都區會發展有否諮詢環境局意見時說，政府的重大政策都獲跨部門支持，做到可持續發展，北部都會區都會依據達到碳中和的目標來規劃，亦有積極的保育計劃，例如收回值得保育的濕地，現時部分濕地處於荒廢狀態，今次可以更好地整合這些濕地。

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責任編輯：陳正怡