【死因研訊】迷你倉大火死因研訊續　隊長指長官未有啟動緊急救援程序

▲ 時任高級消防隊長巫珊凱今於死因庭作供。（梁錦麟攝）

2016年6月淘大工業村時昌迷你倉發生四級大火，導致高級消防隊長張耀升及消防隊目許志傑殉職，死因研訊今（11日）續。死因研訊主任於庭上讀出高級消防隊長的書面證供，指當日現場長官未有啟動緊急救援程序（May Day），是因為死者張耀升及其拍檔未有按下無線電的緊急通訊制；據早前證供指張使用的為模擬制式無線電均未設緊急通訊制。

死因研訊主任於庭上讀出高級消防隊長張志光（音譯）的書面證供，張志光於書面證供中指出，由於當日死者張耀升及其拍檔尹建偉未有按下無線電的緊急通訊制，故當時現場長官未有立即啟動緊急救援程序（May Day）。

據早前時任消防隊目蘇志安證供，當時當日坍塌搜救隊9名隊員均使用模擬制式無線電，當中包括張耀升及尹，而模擬制式無線電均未設緊急通訊制。

另外，時任高級消防隊長巫珊凱今作供稱，當日收到時任助理消防區長蔡國忠指示，巫需登上梯台車進行外圍爆破工作，並將貼有時昌迷你倉廣告牌的玻璃窗打破。巫續指，當時爆破的策略是找出玻璃較脆弱的位置打破後，再將整塊玻璃窗拉走。

巫指出，當日將玻璃窗拉走後，發現仍有物料阻隔。當時巫曾以鐵筆清理其中一個阻隔物，但未有效用，故隨後便未有再處理。

死因研訊下午續。

家庭台最新影片：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：梁錦麟