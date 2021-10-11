【童你一起長大了】張沅薇當年為家庭退出娛圈　離婚後獨力照顧兩個兒子

▲ 兒童節目女神張沅薇為家庭退出，離婚後獨力照顧兒子曾做知客。

TVB節目《童你一起長大了》在昨晚（10月10日）播出的第2集，邀請到退出幕前超過20年的兒童節目女神張沅薇亮相。現年48歲、獨力撫養兩子的張沅薇仍然保養得宜，外表比實際年齡年輕。

由前兒童節目主持譚玉瑛、黎芷珊及蓋世寶主理的節目《童你一起長大了》，每集都會請來多位歷任曾經參加經典兒童節目的藝人前來話當年，於昨日播出的一集以「童路同行 一同成長」為題，找來麥長青（麥包）以及久違於幕前超過20年的張沅薇擔任嘉賓。

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張沅薇以當年「四眼鼠」的打扮現身，與當年外貌相差無幾，48歲來說保養得非常之好。於娛樂新聞台的訪問中，她透露退出幕前後已經與圈中人沒有聯繫，直到數年前因為《閃電傳真機》的聚會與大家重聚，再次聯繫起來。

在節目中，眾主持都大讚張沅薇「Keep得好」，譚玉瑛更提到後台的化妝師得知張沅薇「回歸」都搶著要幫她化妝。

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被封兒童節目女神

張沅薇指自己當年結婚生了兩個小孩後便轉行，工作與演藝圈都沒有關係，婚後曾任秘書，現時則於牆紙公司做售貨員，長子及幼子分別已21及14歲。對於能夠再在幕前出現，與老友重聚，張沅薇表示好窩心。

1990年代入行的張沅薇當年主力任兒童節目的主持，因為外貌和笑容甜美被視為女神，與當年同期的朱茵不相上下。

後來她離開兒童節目組，參演劇集如《愛生事家庭》、《刑事偵緝檔案II》，以及參演電影《求戀期》等。

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張沅薇獨力照顧兩子

於1999年與音樂人王雙駿誕下長子成家立室後，便絕跡幕前。在2007年，王雙駿戀上樂隊PixelToy主音胡詠絲，決定與張沅薇離婚。

人稱Carl叔叔的王雙駿於音樂界享負盛名，是何韻詩御用音樂製作團隊「青山大樂隊」的發起人，曾為多位當紅歌手偶像創作，近年成為人氣組合MIRROR的音樂班底成員。

離婚後的張沅薇獨力照顧兩子，5年前曾被影到於西營盤一家「名人飯堂」任知客，當時記者上前追訪時，她指前夫已另組家庭，不願多提，但講到工作，她當時豁達表示，在明星到餐館用餐時認得她也會打招呼。

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