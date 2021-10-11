【大灣區】廣州南沙粵港合作諮委會服務中心今啟用　梁振英：冀促進恆常務實粵港交流

▲ 諮詢委員會顧問、全國政協副主席梁振英（右一）。（陳葆琳攝）

《廣州南沙粵港合作諮詢委員會》服務中心今起啟用，將為推動粵港合作的非牟利社會組織提供支援。身兼諮委會顧問的全國政協副主席梁振英形容，服務中心的設立為內地香港合作的新探索，標誌著香港融入國家發展大局及大灣區發展，並與其他內地城市共同發展、共同繁榮。

諮委會於今年4月成立，以廣州南沙為工作基地，以全面深化粵港合作為工作目標，以G2B （Government to Business）諮詢為工作方式，並以香港和內地專家學者為委員。梁振英在南沙會場以視像形式出席啟用典禮時表示，希望通過設立服務中心，把代表香港社會各界的非牟利機構集中起來，在南沙當地發揮群聚效應，促進大範圍、多功能、恆常和務實的粵港交流、調查研究、雙向解說、落實合作，催生新的產業以及發掘更多發展機會，同時為工商專業組織及其他社會團體，提供辦公場地及工作人員。目前已有16個香港組織成為諮委會會員機構。

梁振英表示，諮委會的成立不但是為了促進香港與廣州及南沙的合作，更是為了促進整個廣東省，包括9個大灣區城市與香港的合作。廣州南沙粵港合作諮詢委員會以港府行之有效的諮委會模式建立常設的機制，就粵港合作主要範疇設立9個工作小組，涵蓋土地規劃、商貿、金融、專業服務、科技、跨境數碼、初創、青年工作、政策研究等，而每個小組均有香港及內地專家及行業翹楚參與。

諮委會主任委員、中國銀行（香港）原副董事長兼總裁岳毅指，香港作為著名的國際金融中心，具備眾多外國金融機構和資產管理機構及人才、設自由外貿管理體制，其優勢及地位目前是內地無法媲美。他認為，香港與南沙有廣闊的合作前景，兩地可在制度創新及資本市場方面先行先試，如推動廣東南沙企業在港上市及發展。

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記者：陳葆琳