【功課壓力】3年級女兒計錯數800-700=900　爸爸哭崩躺馬路中心︰唔識教了

▲ 蘇州市一名父親躺在馬路中心哭鬧，只因女兒不懂計算簡單加減數。

家長教仔女做功課要有耐性，但知易行難！江蘇省蘇州市一名爸爸於10月8日躺在馬路中心哭鬧，當時車來車往險象環生，警察到場了解時，該名爸爸爆喊稱就讀小三的女兒不懂計算簡單加減數，寧願被拘留也不想回家教女！

該段影片在內地網絡瘋傳，該名中年爸爸躺在馬路中央不願起身，導致附近車輛繞路，嚴重影響交通。該名爸爸因躺在馬路一動也不動，有途人以為發生意外報警。

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警方到場後，發現男子並沒有失去意識，只是故意躺在馬路上大吵大鬧，理由只因女兒計錯數學題，令他相當崩潰。

我女兒，800-700等於多少，她竟回答等於900！我實在教不了我女兒，躺在這裡就是想被拘留！不想回家了！

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該名男子還希望警察能跟他回家一趟，協助他管教女兒，最後經警察勸導下，男子終於平復心情，願意跟警察離開馬路，並承諾會回家與女兒溝通。

網民對此紛紛表示難以置信，「成年人的崩潰就在一瞬間」、「躺馬路中間也太無語了吧」、「老父親被氣到離家出走」；但有不少網民認為爸爸的行為亦反映兩父女是一脈相承，完美繼承了父親的智商。

女兒確認是親生的，一樣的基因，一樣的智商。

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責任編輯︰王明芳