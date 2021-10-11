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【明日大嶼】發展局澄清交椅洲人工島半數填海物料非海沙　亦非用作發展輕工業

社會 14:55 2021/10/11

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發展局澄清交椅洲人工島半數填海物料非海沙，亦非用作發展輕工業。（經濟日報資料圖片）

有報道指，政府多項填海工程互搶需求物料，大部分用料為海沙，「明日大嶼」用料成本將推高至300億元。發展局澄清，政府估算交椅洲人工島1000公頃填海所需的填料，約為2.5億至3億公噸，屬一直以來的估算，並非報說中提及最新評估，而整工程一半填海物料由建築工程產生的惰性建築廢料，其餘為機製砂，而非海沙。

發展局稱，傳媒報道指政府會研究於交椅洲人工島引入輕工業用地，當局強調，一直以來，政府計劃在交椅洲人工島打造媲美中環的香港第三個核心商業區，並非以發展輕工業為方向。

當局解釋，香港平均每年產生約1500萬公噸公眾填料，10至15年可產生約1.5億至2.3億公噸，政府會盡量物盡其用，優先採用作填海物料；至於其餘部分主要使用的機製砂，為採石場的副產品，生產量可以按需求而調節，內地珠三角一帶有不少採石場可提供供應。

發言人強調，填海物料不一定要依賴海沙，本港近同時進行兩項大型填海工程，分別為東涌東填海工程和香港國際機場三跑道系統填海工程，總面積接近800公頃，工程進度理想；當中東涌東填海工程的填料全是公眾填料和機製砂，而三跑道系統填海工程亦超過一半填料為機製砂。

至於《施政報告》提到啓動龍鼓灘近岸填海及重新規劃屯門西的規劃及工程研究，以及研究馬料水填海，當局相信即使加上有關填海工程，透過適當的安排，填料問題並不會影響工程的推進。

而屯門第38區及將軍澳第137區兩個臨時公眾填料庫，儲存本地各種工程產生的可重用建築廢物，總容量約為2 000萬公噸。本地的填海計劃不但可使用公眾填料庫儲存的填料填海，更可以大量吸納本地工程產生的可重用建築廢物，幫助資源循環，亦減輕公眾填料庫漸趨飽和的壓力。

當局補充，政府今年6月已委聘顧問，為交椅洲人工島進行詳細規劃及工程研究，當中包括探討有關填料供應事宜。

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責任編輯：陳正怡

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