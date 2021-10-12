  • 25°C
香港時間 : 20211012日 (週二) 10:36
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【TOPick診症室】本港每年逾4700名女士患乳癌　醫生拆解不同乳房檢查準備性

社會 09:00 2021/10/12

分享：

熱門 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

乳腺癌是女性的頭號癌症，亦是本港十大癌症第三位。香港乳癌基金會創會人張淑儀表示，香港乳癌資料庫第十三號報告書，本港每日有約12名女士患乳癌，而2019年的乳癌新症則有逾4,761宗，建議40歲或以上女士要每兩年進行一次X光造影檢查。

她又解釋，X光造影檢查可以找出自我檢查無法發現的癌症，可以得知有否出現「微鈣化點」或有紋變化。「微鈣化點」是指乳房內乳線管有癌細胞出現，當癌細胞死後，細胞就會出現鈣化；「微鈣化點」可分為癌症產生或屬於良性，包括乳房內的水囊或水泡，至於會否因而導致癌症，需要有待進行超聲波後確認，建議女士如有懷疑應盡快求醫。

根據香港癌症資料統計中心資料顯示，2018年錄得4616宗新症，2019年更錄得4761宗新症。張淑儀在接受TOPick訪問時指，根據香港乳癌資料庫第十三號報告書，本港每日有約12名女士患乳癌，在亞洲地區來說，其比率算高。

她稱預防乳癌最重要是定期檢查，因愈早發現乳癌並接受治療，痊癒率會愈高。現時市面上的乳房X光造影檢查主要分為2D和3D，當中3D的X光造影檢查可以更清晰拆解每一層乳房影像，發現癌症比率比2DX光造影檢查高約40%。

在報告書中提到有5至6成女士，在接受X光乳房檢查後發現有微鈣化點。張淑儀解釋，「微鈣化點」是指乳房內乳線管有癌細胞出現，當癌細胞死後，細胞就會出現鈣化。由癌症產生的「微鈣化點」是比較不規則及密集等，至於良性的「微鈣化點」會包括乳房內的水囊或水泡，其會比較粗、呈圓點及散開。

張又提到，如果乳房中有水泡，未必需做手術移除，可先透過超聲波確認是液態成份，繼而以打針方式將水抽走便可。她又提醒，44至69歲女士即使沒有家族病歷亦應考慮檢查，而其他高風險因素亦包括缺乏運動、肥胖、早來經、沒有生育經驗、30歲後才生首胎或曾患良性乳房疾病等，有關人士應考慮每兩年接受一次乳房X光造影檢查。密切留意10月11日星期一晚10時的《TOPick診症室》。

更多影片：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：郭詩詩

相關文章

【TOPick診症室】眼藥水、隱形眼鏡如何減慢兒童近視加深？　眼科醫生建議3招防近視
15:55 2021/09/21
【TOPick診症室】眼藥水、隱形眼鏡如何減慢兒童近視加深？　眼科醫生建議3招防近視
【TOPick診症室】3大高危因素可致角膜穿孔　嚴重個案須角膜移植
12:48 2021/09/25
【TOPick診症室】3大高危因素可致角膜穿孔　嚴重個案須角膜移植
【TOPick診症室】直腸癌常誤當痔瘡遲求醫　易忽視5大排便徵狀
09:30 2021/10/05
【TOPick診症室】直腸癌常誤當痔瘡遲求醫　易忽視5大排便徵狀

你可能感興趣

【TOPick診症室】眼藥水、隱形眼鏡如何減慢兒童近視加深？　眼科醫生建議3招防近視
15:55 2021/09/21
【TOPick診症室】眼藥水、隱形眼鏡如何減慢兒童近視加深？　眼科醫生建議3招防近視
【TOPick診症室】3大高危因素可致角膜穿孔　嚴重個案須角膜移植
12:48 2021/09/25
【TOPick診症室】3大高危因素可致角膜穿孔　嚴重個案須角膜移植
【TOPick診症室】直腸癌常誤當痔瘡遲求醫　易忽視5大排便徵狀
09:30 2021/10/05
【TOPick診症室】直腸癌常誤當痔瘡遲求醫　易忽視5大排便徵狀
香港乳癌基金會 疫苗 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 治療 超聲波 手術 肥胖 生育 運動

最高瀏覽

【小花聚會】逆齡梁雪湄與轉行江芷妮羅泳嫻聚會　古天樂舊愛黃𨥈瑩抱B疑已為人母？
11:47 2021/10/11
【小花聚會】逆齡梁雪湄與轉行江芷妮羅泳嫻聚會　古天樂舊愛黃𨥈瑩抱B疑已為人母？
【天氣預測】圓規今晚進入香港800公里　天文台料屆時直接掛3號風球【不斷更新】
22:58 2021/10/11
【天氣預測】圓規今晚進入香港800公里　天文台料屆時直接掛3號風球【不斷更新】
【丈夫出軌】人夫與年輕女子停車場車震　老婆帶隊捉姦當眾怒拉二人落車
15:46 2021/10/11
【丈夫出軌】人夫與年輕女子停車場車震　老婆帶隊捉姦當眾怒拉二人落車