【TOPick診症室】本港每年逾4700名女士患乳癌　醫生拆解不同乳房檢查準備性

乳腺癌是女性的頭號癌症，亦是本港十大癌症第三位。香港乳癌基金會創會人張淑儀表示，香港乳癌資料庫第十三號報告書，本港每日有約12名女士患乳癌，而2019年的乳癌新症則有逾4,761宗，建議40歲或以上女士要每兩年進行一次X光造影檢查。

她又解釋，X光造影檢查可以找出自我檢查無法發現的癌症，可以得知有否出現「微鈣化點」或有紋變化。「微鈣化點」是指乳房內乳線管有癌細胞出現，當癌細胞死後，細胞就會出現鈣化；「微鈣化點」可分為癌症產生或屬於良性，包括乳房內的水囊或水泡，至於會否因而導致癌症，需要有待進行超聲波後確認，建議女士如有懷疑應盡快求醫。

根據香港癌症資料統計中心資料顯示，2018年錄得4616宗新症，2019年更錄得4761宗新症。張淑儀在接受TOPick訪問時指，根據香港乳癌資料庫第十三號報告書，本港每日有約12名女士患乳癌，在亞洲地區來說，其比率算高。

她稱預防乳癌最重要是定期檢查，因愈早發現乳癌並接受治療，痊癒率會愈高。現時市面上的乳房X光造影檢查主要分為2D和3D，當中3D的X光造影檢查可以更清晰拆解每一層乳房影像，發現癌症比率比2DX光造影檢查高約40%。

在報告書中提到有5至6成女士，在接受X光乳房檢查後發現有微鈣化點。張淑儀解釋，「微鈣化點」是指乳房內乳線管有癌細胞出現，當癌細胞死後，細胞就會出現鈣化。由癌症產生的「微鈣化點」是比較不規則及密集等，至於良性的「微鈣化點」會包括乳房內的水囊或水泡，其會比較粗、呈圓點及散開。

張又提到，如果乳房中有水泡，未必需做手術移除，可先透過超聲波確認是液態成份，繼而以打針方式將水抽走便可。她又提醒，44至69歲女士即使沒有家族病歷亦應考慮檢查，而其他高風險因素亦包括缺乏運動、肥胖、早來經、沒有生育經驗、30歲後才生首胎或曾患良性乳房疾病等，有關人士應考慮每兩年接受一次乳房X光造影檢查。密切留意10月11日星期一晚10時的《TOPick診症室》。

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記者：郭詩詩