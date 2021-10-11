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【把關者們】劉佩玥黃庭鋒演出感動觀眾　Moon：做夫妻合拍是基於彼此的信任

娛樂 15:52 2021/10/11

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劉佩玥與黃庭鋒在《把關者們》的演出令觀眾感動。

上周五（10月8日）播出的《把關者們》講飾演高級消防隊長潘浩洋的黃庭鋒，在火場救人時遇上爆炸，他遭硬物擊中頭部昏迷。留院時雖然曾蘇醒，但最後返魂乏術英勇殉職。

親人面對潘浩洋離世，韓馬利飾演的母親精神崩，結果不支暈倒。至於劉佩玥（Moon）演的太太方晴朗的潰聲淚俱下地與丈夫道別。

觀眾大讚所有演員演出十分出色，同時場面十分催淚，在網上「投訴」被整喊。有網民說：「喊死我﹗」﹑「哭慘了，結局不應該這樣」﹑「呢一幕睇到爆喊」等。

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網民感編劇太殘忍

但同時亦有網民提出為問為何要編排潘浩洋這角色死去，認此舉只是為了安排方晴朗日後可與陳家樂飾演的陳家興成為情侶，覺得此編排不恰當、太殘忍。不過無論如何也反映觀眾睇得十分投入。

劉佩玥在周五晚已在個人社交平台上載潘浩洋一家的照片並寫：「很想送上我們這一家的相片，因為我們拍攝的時候真的很開心，才會有這麼溫馨的感覺，感謝大家喜歡我們這一家，我們的淚和你們的淚都不會白流，請一定要繼續看下去 #你們猜的結局不一定是結局」。

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暗示黃庭鋒再出場

不過觀眾情緒未完全平伏，到昨天（10月10日）晚上，阿Moon再在個人社交平台上載與黃庭鋒拍《把關者們》的花絮照片，並安慰視迷寫：「呢2日收到朋友們 粉絲們 幾百個messagesssss都係話我哋整喊佢哋😂😂😂 唔好意思呀，姐姐錫返吓😘 好多謝大家咁鍾意晴朗同浩洋呀！」

她並似暗示黃庭鋒將在《把關者們》出場，寫道：「呢對甜到漏嘅模範夫婦好開心見到大家嘅留言同支持sssss！雖然浩洋先行告退，但之後又會出現返架(啦啦啦)😂 」

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最後，阿Moon指與黃庭鋒識已久，形容對方是個大細路，然後寫道：

我哋一齊合作，一齊玩，一齊經歷同成長，有好多好多嘢，在心中啦！但今次做夫妻咁合拍，都係基於彼此嘅信任同支持🥰 而每次拍到好攰好眼瞓嘅時候，我哋都可以用一千倍嘅正能量去撐住對方！thank you so so much bro!!!!!!💪🏻💪🏻💪🏻 

撰文 : TOPick柴犬出動

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