【把關者們】劉佩玥黃庭鋒演出感動觀眾　Moon：做夫妻合拍是基於彼此的信任

上周五(10月8日)播出的《把關者們》講飾演高級消防隊長潘浩洋的黃庭鋒,在火場救人時遇上爆炸,他遭硬物擊中頭部昏迷。留院時雖然曾蘇醒,但最後返魂乏術英勇殉職。

親人面對潘浩洋離世,韓馬利飾演的母親精神崩,結果不支暈倒。至於劉佩玥(Moon)演的太太方晴朗的潰聲淚俱下地與丈夫道別。

觀眾大讚所有演員演出十分出色,同時場面十分催淚,在網上「投訴」被整喊。有網民說:「喊死我﹗」﹑「哭慘了,結局不應該這樣」﹑「呢一幕睇到爆喊」等。

網民感編劇太殘忍

但同時亦有網民提出為問為何要編排潘浩洋這角色死去,認此舉只是為了安排方晴朗日後可與陳家樂飾演的陳家興成為情侶,覺得此編排不恰當、太殘忍。不過無論如何也反映觀眾睇得十分投入。

劉佩玥在周五晚已在個人社交平台上載潘浩洋一家的照片並寫:「很想送上我們這一家的相片,因為我們拍攝的時候真的很開心,才會有這麼溫馨的感覺,感謝大家喜歡我們這一家,我們的淚和你們的淚都不會白流,請一定要繼續看下去 #你們猜的結局不一定是結局」。

暗示黃庭鋒再出場

不過觀眾情緒未完全平伏,到昨天(10月10日)晚上,阿Moon再在個人社交平台上載與黃庭鋒拍《把關者們》的花絮照片,並安慰視迷寫:「呢2日收到朋友們 粉絲們 幾百個messagesssss都係話我哋整喊佢哋😂😂😂 唔好意思呀,姐姐錫返吓😘 好多謝大家咁鍾意晴朗同浩洋呀!」

她並似暗示黃庭鋒將在《把關者們》出場,寫道:「呢對甜到漏嘅模範夫婦好開心見到大家嘅留言同支持sssss!雖然浩洋先行告退,但之後又會出現返架(啦啦啦)😂 」

最後,阿Moon指與黃庭鋒識已久,形容對方是個大細路,然後寫道:

我哋一齊合作,一齊玩,一齊經歷同成長,有好多好多嘢,在心中啦!但今次做夫妻咁合拍,都係基於彼此嘅信任同支持🥰 而每次拍到好攰好眼瞓嘅時候,我哋都可以用一千倍嘅正能量去撐住對方!thank you so so much bro!!!!!!💪🏻💪🏻💪🏻