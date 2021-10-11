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【深沉父愛】18歲愛兒讀大學離家住宿舍　父親獨自看著空房間默默流淚　

親子 19:14 2021/10/11

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父母對孩子的愛是無窮無盡，面對孩子要離開自己的身邊，相信都會傷心不已。近日有一則沉默的父愛影片在互聯網瘋傳，一名爸爸親自送兒子入住大學宿舍，回到家後更獨自在空房內哭泣，畫面被媽媽拍下，感到了無數網友。

澎湃新聞》報道，陳姓母親表示，因兒子已年滿18要到大學讀書，她與先生陪同兒子到大學宿舍報到，回到家後，先生呆在房間半天都沒有出來，只是看著兒子的書桌及床沉思，最後更默默地哭了出來，並用手擦拭眼淚故作堅強。陳媽媽見到先生這樣，於是用手機拍下這個情境，看到這個畫面的她，也同時感到好難過。

我心裡也有一點難受，但是比他還要好。兒子突然走了，家裡就一下子變得冷清。

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由於兒子的初中及高中都由父親一手培養，父子二人的感情深厚，而這次更是兒子第一次離家，房間空無一人，令爸爸都不禁流下男兒淚。片段曝光後，引來不少網友留言，有人表示感動，但有人卻開玩笑說道「兒子可能很開心。」

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責任編輯：王明芳

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