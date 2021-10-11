【澳門氣象局】預測「圓規」 午夜前後進入警戒範圍　周三初時最接近澳門　

▲ 強烈熱帶風暴「圓規」將於今晚午夜前後進入澳門警戒範圍。（林宇翔攝）

澳門氣象局在今日（11曰）下午12時半表示，強烈熱帶風暴「圓規」將於今晚午夜前後進入澳門警戒範圍，由於同時受到東北季風影響，當局屆時將視情況發出熱帶氣旋警告或直接由強烈季候風訊號(黑球)改為發出相應的熱帶氣旋警告信號。

澳門氣象局預料，「圓規」週二（12日）至週三（13日）將繼續增強，並快速橫過南海北部，周三初時最接近澳門，並將在澳門以南約400公里範圍內掠過，大致趨向海南島。

澳門氣象局續指，在「圓規」與東北季風共同影響下，未來兩日澳門天氣轉趨不穩定，風力顯著增強及有雷雨，最大風力有機會達8級。此外，受風暴潮叠加天文潮影響，未來兩日低窪地區有機會出現約0.5米水浸。澳門氣象局呼籲，巿民應密切留意最新天氣資訊及盡早做好防風及防水浸措施。



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記者：黃穎津