運動醫學結合鍛鍊　助運動員圓夢

運動員要踏足世界舞台，除了靠自己的毅力和汗水，亦有賴背後的教練及醫療團隊。運動受傷在所難免，急性創傷如斷骨、斷韌帶等，康復期甚至以年計。棍網球運動員Billy（化名）臨出發參與世界盃前3個月，竟在訓練期間意外扭傷，導致前十字韌帶全斷裂，手術加康復期預料長達9個月；若如期出戰賽事，過早恢復運動，會令日後再度受傷的機會大增。夢想僅一步之遙，是否要為了長遠的健康而放棄？

球場上，足踝扭傷、撞傷、斷韌帶等屢見不鮮。香港棍網球總會首席醫療顧問、骨科專科醫生袁劭謙醫生表示，運動員將扭傷看似等閒事，經常自覺痛楚不大繼續進行賽事，最後腳腫得像「豬蹄」才求診；亦曾有運動員比賽時被隊友坐斷十字韌帶，這情況下十字韌帶的血氣不斷運行，加上膝蓋有很多空位可讓血液流動，處理不當會出現嚴重水腫，「太過水腫不適宜進行手術，亦會令治療效果更差；手術前需多花1至2星期去除水腫，變相拖慢康復時間。」

訓練配套進步 健康夢想不再二揀一



運動醫學逐漸進步，球隊除了著重提升球技，改進訓練配套亦可助球員走更長的路。袁醫生表示，現時不少教練均具有基本的急救技能，會為受傷的運動員作冰敷、抬高患處和包紮等處理，並快速送往治療。部分配套較齊全的球隊，亦會設計治療方案，視乎患者的受傷程度和比賽意願，由教練、體適能教練與物理治療師一同制定康復和訓練計劃。

▲ 袁醫生表示，隨著運動醫學的進步，即使運動員的十字韌帶受損，在醫生、物理治療師和教練的合作下，可有不同的治療和訓練方法，助運動員走更長的路。

棍網球運動員Billy作為世界盃賽事的正選龍門，出發前3個月前十字韌帶斷裂。由於Billy的出賽欲望強烈，在醫生同意下，他選擇暫時不做手術，進行由教練和物理治療師合力設計的運動以強化膝蓋周邊肌肉，並佩戴護膝帶，繼續訓練。袁醫生解釋，前十字韌帶斷裂非一定要進行手術，但由於膝蓋失去十字韌帶會失去穩定性，強化周邊肌肉可代為控制膝蓋。

最終，Billy帶著「70分」的膝蓋出戰世界賽，與後備龍門互相接替下，完成多場賽事。回港後他馬上進行手術，休息9個月後再次披甲上陣，狀態大勇，再次成為正選龍門。

運動熱潮增「週末戰士」 一般市民拉傷風險高



新冠肺炎疫情有所緩和，除了球會復操，積極備戰各項世界賽；久未運動的市民每個週末亦空群而出，趁假日舒展筋骨。袁醫生表示，近日因運動受傷而求診的個案，明顯回升至疫情前水平。他說：「一些Weekend Warrior(週末戰士)，可能由於久未運動，一下子進行長時間的劇烈運動，造成過勞性損傷，如筋腱發炎，一下無情力便可令筋腱斷裂。」

這班「週末戰士」最常見是阿基里氏筋受傷。袁醫生解釋，阿基里氏筋是身體最粗的筋腱之一，但由於壓力過大，加上使用已久，本身可能已經出現病變，患者通常會出現輕微腳筋痛，若不理此警號，在肌肉未放鬆的情況下，突然用力過猛，如打羽毛球衝前的動作，即可拉傷。「即使是港超足球員，都會有這個問題，一般市民的肌肉狀態更不理想，風險更高，故大家不能掉以輕心！」

▲ 不少市民趁假日運動，但因平日疏於訓練，肌肉繃緊容易受傷，常見為阿基里氏筋受傷。

（資料由骨科專科醫生袁劭謙醫生提供）