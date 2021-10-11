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【社工註冊】犯危害國家安全者擬不能任社工　羅致光稱保障使用者利益

政治 16:22 2021/10/11

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羅致光稱，修訂是要保障使用者利益。（經濟日報資料圖片）

政府擬在下屆立法會會期，修例《社會工作者註冊條例》附表2，如被裁定犯下危害國家安全罪，不能擔任註冊社工。勞工及福利局局長羅致光稱，修訂是要保障使用者利益，以維護社工誠信及專業形象。

立法會福利事務委員會今日召開會議，羅致光續指，曾任社工註冊局委員9年，期間未有處理過一個有關附件2的社工資格個案，相信近十多年也沒有相關個案。他又形容，修例時間表並不複雜，當局已經準備妥當，但未能趕及在今屆政府內完成。

會上多名議員關注社工註冊問題。立法會勞工界議員潘兆平認為，社工註冊局大部分以註冊社工為成員，擔心處理犯刑事罪行的社工資格時，會有「隻眼開、隻眼閉」情況。

民建聯梁志祥形容，修訂是天經地義，在法理上行得通，但他關注社工註冊局的組成，有賦人私相授受的感覺，建議考慮委任更多非註冊社工任成員，令到觀感上更公正。

當局建議，將危害國家安全的罪行納入附表2，有關罪行包括但不限於港區國安法下的4項罪行，即「分裂國家」､「顛覆國家政權」､「恐怖活動」及「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」，以及《刑事罪行條例》的「叛逆」及「煽動」罪。根據現行條例，干犯附表2的嚴重罪行，不能擔任或不能繼續擔任註冊社工，除非獲社工註冊局所有成員同意，15名成員中有8人為註冊社工。

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記者：陳宛彤

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