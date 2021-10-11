  • 31°C
香港時間 : 20211011日 (週一) 17:21
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【過渡房屋】房協明華大廈暫租住屋錄895宗申請　月中抽籤最快年底入伙

社會 16:21 2021/10/11

分享：

熱門 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

房協明華大廈「暫租住屋」收近900宗申請。（梁偉榮攝）

房屋協會的明華大廈「暫租住屋」項目，於10月6日截止申請，總共收到895宗申請，分別來自二人家庭(327宗)、三人家庭(332宗)及四人家庭(236宗)，將於10月21日電腦抽籤決定單位編配次序，最快年底可入伙。

抽籤將決定申請人的優先次序號碼，然後會按合資格申請人的優先次序號碼及家庭人數，發信邀請申請人進行審核及單位編配程序。若申請人接受獲編配的單位，須辦理簽署暫准居住證手續，成功申請家庭預計可於今年底起陸續入伙。申請人只有一次獲配單位的機會，如放棄該次機會或獲邀而缺席編配單位程序，其申請會被取消。

明華大廈現正進行重建工程，房協將其中屬於第三期重建計劃的A至E座空置單位翻新，用作過渡房屋，以善用現有房屋資源及加快協助輪候公屋家庭改善居住環境。首批明華大廈「暫租住屋」單位超過100個，隨著陸續有租戶遷出而騰空更多單位，預計明華大廈「暫租住屋」單位總數約200個。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：吳卓峰

相關文章

【升掛國旗】2022年起中小學必須於上課日及特定日子升國旗　每周舉行一次升國旗儀式
今日 15:32
【升掛國旗】2022年起中小學必須於上課日及特定日子升國旗　每周舉行一次升國旗儀式
【港鐵延誤】東鐵綫大學至大埔墟站列車故障　一度需額行時間行車
今日 15:35
【港鐵延誤】東鐵綫大學至大埔墟站列車故障　一度需額行時間行車
【圓規迫近】澳門料圓規午夜前後進入警戒範圍　周三初時最接近澳門　
今日 15:52
【圓規迫近】澳門料圓規午夜前後進入警戒範圍　周三初時最接近澳門　

你可能感興趣

【升掛國旗】2022年起中小學必須於上課日及特定日子升國旗　每周舉行一次升國旗儀式
今日 15:32
【升掛國旗】2022年起中小學必須於上課日及特定日子升國旗　每周舉行一次升國旗儀式
【港鐵延誤】東鐵綫大學至大埔墟站列車故障　一度需額行時間行車
今日 15:35
【港鐵延誤】東鐵綫大學至大埔墟站列車故障　一度需額行時間行車
【圓規迫近】澳門料圓規午夜前後進入警戒範圍　周三初時最接近澳門　
今日 15:52
【圓規迫近】澳門料圓規午夜前後進入警戒範圍　周三初時最接近澳門　
房協 公屋 經濟

最高瀏覽

【颱風的士】商台DJ打風搭的士聽見「廿蚊啦」即上車　以為遇良心司機結局神反轉
17:30 2021/10/10
【颱風的士】商台DJ打風搭的士聽見「廿蚊啦」即上車　以為遇良心司機結局神反轉
【天氣預測】圓規今晚進入香港800公里　天文台料屆時直接掛3號風球【不斷更新】
今日 17:12
【天氣預測】圓規今晚進入香港800公里　天文台料屆時直接掛3號風球【不斷更新】
【賤價親情】500萬身家分5子女後慘成「人球」　79歲輪椅老婦被棄公園曝曬
14:25 2021/10/10
【賤價親情】500萬身家分5子女後慘成「人球」　79歲輪椅老婦被棄公園曝曬