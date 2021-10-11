【過渡房屋】房協明華大廈暫租住屋錄895宗申請　月中抽籤最快年底入伙

▲ 房協明華大廈「暫租住屋」收近900宗申請。（梁偉榮攝）

房屋協會的明華大廈「暫租住屋」項目，於10月6日截止申請，總共收到895宗申請，分別來自二人家庭(327宗)、三人家庭(332宗)及四人家庭(236宗)，將於10月21日電腦抽籤決定單位編配次序，最快年底可入伙。

抽籤將決定申請人的優先次序號碼，然後會按合資格申請人的優先次序號碼及家庭人數，發信邀請申請人進行審核及單位編配程序。若申請人接受獲編配的單位，須辦理簽署暫准居住證手續，成功申請家庭預計可於今年底起陸續入伙。申請人只有一次獲配單位的機會，如放棄該次機會或獲邀而缺席編配單位程序，其申請會被取消。

明華大廈現正進行重建工程，房協將其中屬於第三期重建計劃的A至E座空置單位翻新，用作過渡房屋，以善用現有房屋資源及加快協助輪候公屋家庭改善居住環境。首批明華大廈「暫租住屋」單位超過100個，隨著陸續有租戶遷出而騰空更多單位，預計明華大廈「暫租住屋」單位總數約200個。

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記者：吳卓峰