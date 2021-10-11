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【潮流時裝】FILA聯乘日本街頭潮牌宣揚正能量　吳諾弘+劉慕裳等4位香港運動員穿新系列亮相

休閒消費 19:19 2021/10/11

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熱門 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

今屆東奧空手道銅牌得主劉慕裳、滑浪風帆運動員陳晞文、鄭俊樑及劍擊運動員吳諾弘亦穿上FILA新系列亮相，展現年輕活力的前衛風格。（圖片由品牌提供）

時尚運動品牌FILA與日本街頭潮牌have a good time全新聯乘系列正式登場，系列將FILA的意式優雅融入日系街頭潮流，回歸運動本質。今屆東奧空手道銅牌得主劉慕裳、滑浪風帆運動員陳晞文、鄭俊樑及劍擊運動員吳諾弘亦穿上新系列亮相，展現年輕活力的前衛風格。

【最新影片推介】日練4小時車上進餐夜晚補習　16歲少年刻苦奮鬥成網球U16全港冠軍

Anytime, anywhere 都可以 have a good time！

4位人氣香港運動員以 “have a good time” 為主題，穿著FILA x have a good time全新聯乘系列帶出時尚與活力，演繹疫情不斷減褪之時，他們重新走出來聚會，感受友儕相聚時的那份欣喜。

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FILA x have a good time聯乘系列沿襲FILA一貫經典優雅底蘊的同時，融入have a good time極具衝擊力的街頭潮流視覺元素，在設計中將兩個品牌的經典元素重新組合，柔軟舒適的物料兼具實用與質感，打破傳統休閒服的沉悶穿搭，更有時尚品味。

除大logo 外，衛衣及襪子都備有招牌 monogram圖案，極富時尚魅力。另外還有網上限定大logo白色 tote bag。

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FILA Athletics 專業運動Fitness 全新系列

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除FILA x have a good time聯乘系列外，FILA亦推出了FILA Athletics 專業運動Fitness 全新系列。

此系列採用柔軟舒適的質料，無論是Supima 棉或優質雙面布，質感都非常柔滑，質地親膚，並具有抗濕速乾、抗皺、易打理等特點，而且透氣具彈性，同時有效阻擋紫外線的傷害，是秋日外出活動的必備單品。

FILA x have a good time 聯乘系列 及FILA Athletics 專業運動Fitness 系列現已正式在香港及澳門專門店和FILA官方網上商店發售。

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責任編輯：王芷瑩

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