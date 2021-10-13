【暖心校長】退休校長當司機義載輪椅人士　接送末期癌病人故地重遊了遺願

▲ 退休校長黃廣威（Raymond）於3年前退休，後來在「義載周到」做義載司機，免費義載輪椅人士到處參觀及遊覽、探望親友或覆診等。(湯致遠攝)

去年疫情高峰期，大家經常困在家中，天天面對四幅牆感覺苦悶。但對於行動不便要坐輪椅的人士而言，不論有疫情與否，也需長期留在家裏。

前校長黃廣威（Raymond）明白他們的苦況，3年前退休便當上義務司機，載著輪椅人士四處遊逛。「他們因行動不便很少出街，可以出去已很開心了。我曾載他們到兒時的生活地區，以及一些有紀念價值的地方，讓他們懷緬過去及『圓夢』，以正向的態度面對逆境。」

採訪當天，Raymond一身運動便服的打扮，還經常露出燦爛的笑容，跟一般「既定」的校長嚴肅形象，可說是南轅北轍。跟Raymond交談下來，更發覺他很幽默、爽快直率，直言做老師並非是「我的志願」，純粹是父母之命。

1982年Raymond於浸會大學數學系畢業，當時應徵懲教署主任及老師，兩份工作同時獲聘，他覺得懲教署是公務員屬鐵飯碗，較為穩陣，但當時Raymond的爸爸卻另有見解。「爸爸話好似陪人坐監，不是太好，我當時尊重他，便選擇做老師。」

▲ 未退休前，黃廣威（Raymond）以校長身份接受過不少有關教育的訪問，但退休後，他自言不想被人感覺宣傳個人，起初不願意做這個退休訪問，但後來義工同事說希望以他的故事做例子，鼓勵更多退休人士做義工，故此這個訪問才能成功進行。(湯致遠攝)

於是Raymond便在新法書院當起老師，他自言起初加入教育界並沒有宏大的理想，只是當打一份工，但後來入職大半個月後，卻變得充滿熱誠，更視教育為終身職業。心態上的大轉變，全因兩班頑皮的學生。「我被學校編排教全學校最曳的兩班，我問當時的外籍上司為何有這安排，她說因為我個性豪爽，外形硬淨，應該可以應付他們。」

這位上司果然慧眼識英雄，只是大半個月後，Raymond已令學生的行為有所改善，更令他深明教育的重要性。「我覺得老師要明白學生行為的背後意義，故此我跟他們打成一片、同聲同氣，跟他們溝通多了，學生自然會信任老師。」

▲ Raymond做義載司機，事事都親力親為，安排輪椅人士上車及開車送到目的地。(被訪者提供)

與學生同入急症室

Raymond跟學生的溝通時間，甚至是24小時，全年無休。「我把屋企的電話號碼公開給所有學生，方便隨時打俾我傾偈。在一些大節日如平安夜及新年，我會邀請學生上我屋企玩，因我不想他們在街上四圍遊蕩，家長可隨時打電話去我屋企，知道他們的行蹤。」

黃校長屋企的電話經常響過不停，但其中一次的午夜來電，卻令他畢生難忘。「有晚跟太太去酒店食自助餐，我食了一打生蠔，回到家便不停腹瀉。」大約凌晨5時，家裏的電話突然響起，原來是一位學生的哥哥。「學生為情自殺吞了30多粒藥丸，已送到醫院洗胃，暫時無生命危險，但情緒仍很激動，哥哥問我可否立即到醫院見弟弟。其實我肚子很痛，但仍決定去醫院探他。」

學生跟Raymond傾談後，情緒開始受控，於是，肚子仍然疼痛的Raymond，便放下心頭大石，立即走到醫院地下的急症室，證實患上腸胃炎。Raymond笑說當時情況很狼狽，但為了學生辛苦一點也是值得。

▲ 到達義載目的地後，Raymond會按輪椅人士要求送他到想到的地方。(被訪者提供)

Raymond在新法書院工作了29年，曾做訓導主任，以及負責設計4間分校的電腦科課程，後來更升為校長。2012年Raymond轉職到另一間中學，由於學校只開辦了數年，同時他又要重新適應新的工作環境，故此相當忙碌。

學生作文談論新校長

但Raymond不論如何忙碌，每日會準時早上7點半，站在學校門前跟學生講早晨。但估不到這個小小的舉動，卻引起學生的注意。

他說：「有一位學生某天向中文老師交作文功課，文中的主角竟然是我。文章的上半部分內容，是說我這位新校長每天在門口跟學生打招呼，只是扮親民，認定我不會維持太久。」

不過文章的下一半，卻令Raymond喜出望外。「學生敘述某一個10度以下的清晨，自己已在早上7點半前回到學校，以為是全校最早一個，但估不到校長已站在學校門前，學生說估不到校長可以維持大半年，直言對他刮目相看，十分佩服。」

▲ Raymond做校長時經常與學生打成一片，感情相當好。(被訪者提供)

在新學校任教了約7年，Raymond當時剛好60歲，踏入退休之年，雖然學校提出延遲退休計劃，但Raymond直言教學工作一直忙碌，跟家人相處時間很少，已計劃在退休後多陪伴太太以及周遊列國。他果然坐言起行，退休後的一年便去了8次旅行。

參加「義載周到」計劃

Raymond退休後的生活，當然並非吃喝玩樂，更開始積極做義務工作。「當時有朋友在WhatsApp group問，大家有沒有興趣做義務司機，協助一些行動不便坐輪椅的人士出街。因為我好鍾意揸車，更想到可以幫助人，於是便決定參與這義務工作。」

這個義載服務名為「義載周到」，是一個名為「建‧祝義工隊」籌辦的，目的是為輪椅人士提供服務，免費義載他們到處參觀及遊覽、探望親友，甚至是覆診等。

Raymond於2019年加入做義載司機，曾載過多位輪椅人士到不同地區，其中他最難忘是一位坐輪椅的爸爸。「當時我載着一家四口上山頂，原來這裏是爸爸及媽媽以前經常拍拖的地方。汽車到達山頂後，爸爸十分興奮，更不用輪椅，堅持撑着拐杖行一條小路。其實路程很短，坐輪椅只需要1分鐘，但爸爸一瘸一拐的走了10分鐘。我看着一家四口挽着手行上山的背影，我也很感動，因為可以為他們完成心願。」

還有一位患有末期癌症的病人，Raymond說他曾book了兩次義載服務，但都因身體突然不適被送到醫院，結果要取消。後來第三次終於成行，目的地是赤柱。「他帶著太太一起漫步，我感覺他想在臨離開前跟心愛的人重遊赤柱，我能夠為他完成最後的遺願，真的很有意義。」

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除了當上義務司機外，Raymond更參加一個名為「建祝+ social career義務導師計劃」，運用自己三十多年的教學經驗，為基層小朋友提供網上補習服務。「其實不少住劏房的新移民小孩，甚至一些來港的難民小朋友，中英文都不好，我們為他們提供補習，希望協助他們早些融入社會。」

Raymond現在大約用三分之一的時間投入義工服務，他認為退休人士可以善用自己的時間及知識，幫助社會有需要的人，讓人生下半場繼續精采下去。

記者：招美寶