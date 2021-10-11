【最難行的路】鄭欣宜收黃偉文手寫歌詞感動落淚　Joyce拍MV體會何謂寸步難移

▲ 收到黃偉文手寫歌詞感動落淚，鄭欣宜拍MV體會何謂最難行的路。

鄭欣宜（Joyce）繼新歌《@princejoyce》、《先哭為敬》和《罰你》之後，接連推出本年度第四首派台作品《最難行的路》，Joyce認為每個人的人生路各有不同，即使再難行也不要太聚焦難行的部份。而今次Joyce拍攝MV，更親身體會到何謂「最難行的路」，因為形象指導為她安排了一條重量十足、令她寸步難行的巨型藍色紗網裙。

在《最難行的路》MV中，Joyce以3個不同造型出現，形象指導更在韓國空運了一條巨型紗網裙來港，配合現場的歐洲式建築，加上Joyce臉上的閃石妝，充分展現了她高貴而夢幻的一面：「其實條裙今朝先到香港，因為好重、好大條，要5個工作人員合力先可以搬得起，好在拍嘅時候樣樣都好順利。」

由於巨型藍色紗網裙「重量十足」，期間導演要求Joyce「試吓行前兩步」，但最終失敗，完全體驗到何謂「最難行的路」：「雖然我唔特別覺得自己條路難行，我反而好相信每一個階段、每一段路都有佢嘅原因，先可以帶到我嚟到今日嘅呢一個地方。」

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新人蔡浩然客串MV

接著Joyce換上火紅色晚裝，被多位舞蹈員指罵，當中一位高人一等的型男，其實是新加盟寰亞大家庭的蔡浩然（Scott），當日前來客串MV的他，更是他「處男下海」第一次拍攝MV。

Scott說：「早排第一次拍電影，今日第一次拍MV，仲要係幫欣宜拍，自己跳開舞，MV又有跳舞嘅元素，希望可以展示自己擅長嘅地方，等大家了解我多啲。」

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至於另一個造型以黑、白色為主，Joyce更戴上百萬珠寶進行拍攝，她搞笑說：「Oh my god，造型師無同我講要戴咁貴嘅珠寶，但今次MV三個造型我係未試過，所以我覺得好amazing。」

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除造型的驚喜，收到黃偉文（Wyman）所填的《最難行的路》歌詞時，同樣給Joyce既驚喜又感動：「之前睇過Wyman一個社交網站嘅post，係佢以前幫其他歌手寫過嘅歌詞，嗰時電腦未普及，每一份歌詞都係用人手寫，當時我同過佢講『我又要』，但無奈我第一次同Wyman合作係2015年嘅《你瘦夠了嗎？》，一切已經電腦化。」

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被感動不禁落淚

Joyce續指：「今次收到呢一份《最難行的路》歌詞時，係我一擘大眼、打開個電話，就見到佢嘅手寫稿歌詞，我真係好感動，Wyman都有透露佢寫呢份詞嘅時候，自己忍唔住喊，好多謝佢！」

其實早在去年，她已收到《最難行的路》的曲，直到今年才推出，Joyce解釋：「呢首歌係徐沛昕作曲，舊年收到首歌嘅時候，一聽就覺得好搶耳、好快識得跟住唱，所以hold起咗，而家加埋Wyman嘅詞，諗住做年尾嘅一個major plug。」