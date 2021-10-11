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【圓規襲港】天文台指圓規今晚入港800公里將掛3號風球　明晚風力增強或改發8號風球

社會 16:58 2021/10/11

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天文台指圓規今晚入港800公里將掛3號風球，明晚風力增強或改發8號風球。

熱帶氣旋「獅子山」來襲，先後為本地帶來黑雨及懸掛長達22小時的8號風球，其強度令人始料未及，更破了兩項紀錄，包括刷新最遠8號風球紀錄，及打破10月份單日雨量最高記錄。詳情即看【下一頁】

緊接其後有強烈熱帶風暴圓規集結於馬尼拉之東北偏北約540公里，天文台預料其將向西移動，按照現時預測路徑，熱帶氣旋圓規會在今日橫過呂宋海峽，晚間進入香港800公里範圍內，屆時天文台會改發3號颱風信號。預料圓規會在星期三（13日）初時最接近本港，在本港以南約400公里掠過，本港部分地區風力可能會達烈風程度，廣泛地區亦可能有暴雨及狂風。與圓規相關的驟雨會在本週後期繼續影響廣東沿岸。而明晚風力增強或改發8號風球。

天文台台長鄭楚明表示，關於「獅子山」，天文台於10月8日錄得329.7毫米雨量，打破10月份單日雨量最高紀錄。10月8日一直受「獅子山」外圍影響，當時早上8至10時跟據數據雨量仍然是符合黃色暴雨警告，但在11時雨勢突然加大，落雨量迅速增加，天文台已在11時20分改發紅色暴雨警告，11時45分改發黑色暴雨警告。因雨勢減弱於12時45分再改發紅色暴雨警告。在10月9日本港風力有所增強，因「獅子山」路徑飄忽，「獅子山」向北走反而近接近香港，與預測「獅子山」逐漸遠離香港有出入。

鄭楚明承認今次在「獅子山」的處理上，有不足之處、不理想，會反省亦進行改善，但亦要向前看因為接着有強烈熱帶風暴「圓規」逼近，強調會繼續觀察及盡早通知市民，亦可加強人手及參考「獅子山」的經驗盡快公布最新情況。被問到有市民指為何不提早發出黑色暴雨警告，鄭楚明指因雨勢來得太急速，難以提早發出。

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記者：李榮忠

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