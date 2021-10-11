【修例風波】議員關注反修例案件積壓　司法機構︰正持續招聘法官處理

▲ 律政司司長鄭若驊。（資料圖片）

反修例風波在前年爆發，截至今年7月底，警方拘捕逾萬人，逾2,600多人被檢控，議員關注審理案件的人手不足，律政司司長鄭若驊指，檢控時間則受執法機關調查時間、證據數量、案件性質及複雜程度等因素影響。

民建聯立法會議員葛珮帆今日在司法及法律事務委員會政策簡報會上指，大量「黑暴」相關案件積壓，檢控工作緩慢，擔憂司法機構是否有足夠法官審理案件。另一名建制派議員何君堯則質疑，律政司在處現反修例理案件上，出現樽頸位。

司法機構政務長梁悅賢在會上承認，反修例案件的急促增長對司法機構的設施和人手是重大的挑戰，機構已有一系列的措施積極處理，並盡用現時所有法庭和設施，同時擴建及增加法院設施，盡快審理涉及多名被告人的案件。另外，去年年底至今年初，三個級別法院持續招聘法官，而現時亦有數十名暫委法官，希望可多管齊下處理積壓個案。

鄭若驊指，警方於前年11月19日就理工大學衝突拘捕213人，其中21宗已排期在區域法院進行審訊，最早的審訊於2022年3月開始，最遲的審訊於2023年10月開審。另外，警方於前年9月29日在政府總部及金鐘道發生的「暴動」拘捕99人，部分案件已排期於2023年9月開審。至於11月12日中環示威，警方拘捕28人，檢控及安排到法庭應訊的工作已於14日完成。

鄭若驊表示，律政司一直與執法機構聯繫，就為案件提供證據保持溝通及來往，讓律政司可評估案件是否有合理定罪機會，繼而作出檢控及決定。她否認律政司處理案件時出現樽頸位，稱控方不會要求延遲審理案件的時間，而由檢控決定等到開庭的時間，涉及很多不同的因素，不能一概而論。

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記者：陳葆琳