【心臟衰竭】調查：醫生認為83%患者管理病情未達標　7成病人飲食控制欠佳

▲ 調查指醫生認為83%患者不妥善管理病情，7成病人飲食控制欠佳（受訪者提供）

全球約1%至2%人正受心臟衰竭困擾，本港前年因心臟衰竭入院人次逾2.1 萬人，約一半患者於確診後五年內死亡，死亡率比乳癌及大腸癌更高，但有組織調查發現，港人對心臟衰竭的病徵及相關風險缺乏認知，並大大低估其死亡率。

心臟病友互助組織「關心您的心」在本年8至9月，向94名前線醫生進行問卷調查，探討他們在診治心臟衰竭時面對的困難及建議，發現僅17%認同患者能良好管理病情，而在管理上不足之處則甚多，其中佔7成最多為飲食控制欠佳、54%為欠缺有系統的自我紀錄及缺乏集中心臟管理中心、47%未能有效表達病徵或病情嚴重性、45%為藥物依從性低、44%體能活動不足。

另有81%醫生認為單靠病歷及患者口述不足夠了解病情變化，分別有85%、67%及66%認同系統性定期紀錄病徵能加強自我管理的積極性、有助醫生監察病情及制定合適的醫療方案，及減少緊急入院，受訪醫生亦認為加強疾病及藥物資訊（70%）、增設集中心臟管理中心（62%）及提供病徵監測紀錄表（48%）均有助控制病情。

關心您的心聯同17名前線心臟科專科醫生推出「醫患同行．正視心衰竭」計劃，製作一系列教育資訊助患者線上線下同步管理，包括設有自我測試的互動網站(www.goalongwithheartfailure.hk)，讓公眾了解自己的風險及監測病徵；詳盡的線上線下紀錄冊鼓勵患者有系統地記錄每週病徵及體重變化，於覆診時交予醫生檢閱，方便監察治療進展，一旦突然惡化亦可及時求診。

計劃亦特別搜集了多條覆診時應主動詢問醫生的問題，助患者清楚掌握病情及治療方案。關心您的心主席梅卓能表示計劃盼喚起醫護人員、患者及其照顧者，以及公眾對心臟衰竭的關注和認識，助醫患同行，從而減低心臟衰竭的入院及死亡率。

顧問團隊聯席主席、心臟科專科醫生劉柱柏表示，臨床所見不少患者因認知不足而抗拒依從醫生處方服藥，例如ACE-I屬降血壓類藥物，患者以為血壓正常便無需服用；而SGLT2抑制劑有降血糖功效，非糖尿病患者又以為無需服用。他促請患者切忌胡亂「揀藥食」、減藥、甚至自行停藥，建議患者要加強對病徵及藥物的認知。

劉又表示，心臟衰竭的治療指引過去多年未有突破，直至歐洲心臟學會上月推出2021年新指引，首度將SGLT2抑制劑納入心臟衰竭一線藥物，建議患者及早接受最新治療黃金組合「ABC+S」，以穩定病情、降低入院機會或死亡風險。

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責任編輯：鄧凱文