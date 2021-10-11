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【數碼化藝術】Samsung 夥拍亞洲數字藝術博覽會　展示NFT 藝術觀賞體驗設5大主題藝術區

休閒消費 17:33 2021/10/11

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亞洲首個大型藝術科技體驗展Digital Art Fair Asia。

繼三星電子Samsung在6月支持世界知名拍賣行蘇富比呈獻的NFT 拍賣預展，三星電子本月更夥拍亞洲首個大型藝術科技體驗展Digital Art Fair Asia ，展示世界級新媒體藝術及帶來無與倫比的NFT 藝術觀賞體驗，致力促進藝術市場邁向數碼化。

是次展覽是首個專注於新媒體藝術、NFT 加密藝術和沉浸式藝術的大型 ART TECH 體驗展。（照片由 SAMSUNG提供）

在是次藝術觀賞體驗中，Samsung為是次展覽的指定電子屏幕合作夥伴，而這次展覽是首個專注於新媒體藝術、NFT 加密藝術和沉浸式藝術的大型 ART TECH 體驗展。展由即日起至10月17日，位於中環佔地兩萬呎的展覽空間，設有5大主題藝術區，包括「IMMERSIVE」、「PRESTIGE」、「PIONEER」、「NEW MEDIA」、「VIRTUAL REALITY以實體及虛擬形式展出40位國際及本地藝術家的高科技藝術品，當中包括由蘇富比拍賣的 NFT 系列《Machine Hallucinations - Space: Metaverse》，融匯了人類探索太空的照片，在今次展覽打造無限鏡房，帶觀眾走進神秘幻界，甫開展便以港幣$3,900萬售出，絶對難得一見。

科技與藝術，鉅細靡遺呈現藝術細節

展覽其中一個亮點是「PRESTIGE」展區的《極夜花火》，是中國藝術家楊泳樑的最新錄像作品，透過兩部75 吋Samsung Neo QLED 拼合展出，遠看似是優美的山水風景水墨畫，細看卻發現在山石之間的作品展現更豐富藝術細節。

展覽其中一個亮點是「PRESTIGE」展區的《極夜花火》。（照片由 SAMSUNG提供）

Samsung Neo QLED採用全新 Mini LED光源技術，體積僅為傳統LED發光元件高度的四十分之一，配合量子矩陣技術，讓相同面積的屏幕可緊密地排列更多的LED元件，令光暗調節更細緻精準。另外量子HDR10+技術提供無與倫比的黑暗和明亮畫面表現，讓觀眾觀賞到忠於藝術家本意的創作，鉅細靡遺地呈現更深層次藝術細節。加上Neo QLED 8K系列採用全新Infinity One設計，以0.8mm幾乎無邊框的屏幕，令觀賞人士能置身其中，更專注於數碼藝術所帶來的震撼。

最新影片：日練4小時車上進餐夜晚補習　16歲少年刻苦奮鬥成網球U16全港冠軍

Samsung The Frame呈現一系列大師級作品

現場另一款展示藝術品的屏幕，是外型酷似藝術品的Samsung The Frame，無縫貼牆設計，備有多色新款磁吸式畫框，將展覽空間營造成高格調的數碼藝術畫廊。

同時，The Frame 亦成為多位著名藝術家作品的指定展示屏幕，突顯作品獨特的魅力。包括: 土耳其多媒體藝術家Refik Anadol、以數位藝術及電影特效而著名的藝術家 Victor Wong 、超真實攝影家Tommy Fung (Instagram帳號SurrealHK）、城市藝術家Szabotage及數碼藝術家及插畫家 Claudia Chanhoi等。

The Frame呈現一系列大師級作品，突顯作品獨特的魅力。（照片由 SAMSUNG提供）

The Frame 廣受藝術愛好者歡迎，因其內置「Art Store」模式，能將世界著名博物館和畫廊的典藏作品帶到府上，目前The Frame 蒐集來自42個國家的藝術典藏，以及超過 1,500 位知名藝術家、博物館及畫廊提供的作品，當中包括世界知名博物館羅浮宮、普拉多博物館、亞伯蒂娜博物館、泰特美術館及梵高博物館等收藏的著名大師的作品。

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The Frame體驗專區尊屬禮遇

於展場地下「Immersive」 展區特設 The Frame 體驗專區，讓參展人士可以親身體驗 The Frame 的獨有藝術設置功能，以及觀賞The Frame展示不同藝術展品的效果。Digital Art Fair Asia 入場參觀人士均可尊享Samsung The Frame 獨家網店禮遇。

展場地下「Immersive」 展區特設 The Frame 體驗專區，讓參展人士可以親身體驗 The Frame 的獨有藝術設置功能，以及觀賞The Frame展示不同藝術展品的效果。（照片由 SAMSUNG提供）

Digital Art Fair Asia展覽詳情：

10 月 3 至 16 日 ：時間為上午11時至下午8時

10 月 17 日：時間為上午11時至下午5時

10 月 18 至22日：時間為新增場次 (詳情請留意Digital Art Fair Asia官方網站)                     

地點：香港中環皇后大道中59至65號泛海大廈

記者：蕭雅文

HDR 梵高 中環 土耳其 攝影 媒體 8K 文娛藝術 博物館 展覽

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