【數碼化藝術】Samsung 夥拍亞洲數字藝術博覽會　展示NFT 藝術觀賞體驗設5大主題藝術區

▲ 亞洲首個大型藝術科技體驗展Digital Art Fair Asia。

繼三星電子Samsung在6月支持世界知名拍賣行蘇富比呈獻的NFT 拍賣預展,三星電子本月更夥拍亞洲首個大型藝術科技體驗展Digital Art Fair Asia ,展示世界級新媒體藝術及帶來無與倫比的NFT 藝術觀賞體驗,致力促進藝術市場邁向數碼化。

▲ 是次展覽是首個專注於新媒體藝術、NFT 加密藝術和沉浸式藝術的大型 ART TECH 體驗展。(照片由 SAMSUNG提供)

在是次藝術觀賞體驗中,Samsung為是次展覽的指定電子屏幕合作夥伴,而這次展覽是首個專注於新媒體藝術、NFT 加密藝術和沉浸式藝術的大型 ART TECH 體驗展。展覽由即日起至10月17日,位於中環佔地兩萬呎的展覽空間,設有5大主題藝術區,包括「IMMERSIVE」、「PRESTIGE」、「PIONEER」、「NEW MEDIA」、「VIRTUAL REALITY」,以實體及虛擬形式展出40位國際及本地藝術家的高科技藝術品,當中包括由蘇富比拍賣的 NFT 系列《Machine Hallucinations - Space: Metaverse》,融匯了人類探索太空的照片,在今次展覽打造無限鏡房,帶觀眾走進神秘幻界,甫開展便以港幣$3,900萬售出,絶對難得一見。

科技與藝術,鉅細靡遺呈現藝術細節

展覽其中一個亮點是「PRESTIGE」展區的《極夜花火》,是中國藝術家楊泳樑的最新錄像作品,透過兩部75 吋Samsung Neo QLED 拼合展出,遠看似是優美的山水風景水墨畫,細看卻發現在山石之間的作品展現更豐富藝術細節。

▲ 展覽其中一個亮點是「PRESTIGE」展區的《極夜花火》。(照片由 SAMSUNG提供)

Samsung Neo QLED採用全新 Mini LED光源技術,體積僅為傳統LED發光元件高度的四十分之一,配合量子矩陣技術,讓相同面積的屏幕可緊密地排列更多的LED元件,令光暗調節更細緻精準。另外量子HDR10+技術提供無與倫比的黑暗和明亮畫面表現,讓觀眾觀賞到忠於藝術家本意的創作,鉅細靡遺地呈現更深層次藝術細節。加上Neo QLED 8K系列採用全新Infinity One設計,以0.8mm幾乎無邊框的屏幕,令觀賞人士能置身其中,更專注於數碼藝術所帶來的震撼。

Samsung The Frame呈現一系列大師級作品

現場另一款展示藝術品的屏幕,是外型酷似藝術品的Samsung The Frame,無縫貼牆設計,備有多色新款磁吸式畫框,將展覽空間營造成高格調的數碼藝術畫廊。

同時,The Frame 亦成為多位著名藝術家作品的指定展示屏幕,突顯作品獨特的魅力。包括: 土耳其多媒體藝術家Refik Anadol、以數位藝術及電影特效而著名的藝術家 Victor Wong 、超真實攝影家Tommy Fung (Instagram帳號SurrealHK)、城市藝術家Szabotage及數碼藝術家及插畫家 Claudia Chanhoi等。

▲ The Frame呈現一系列大師級作品,突顯作品獨特的魅力。(照片由 SAMSUNG提供)

The Frame 廣受藝術愛好者歡迎,因其內置「Art Store」模式,能將世界著名博物館和畫廊的典藏作品帶到府上,目前The Frame 蒐集來自42個國家的藝術典藏,以及超過 1,500 位知名藝術家、博物館及畫廊提供的作品,當中包括世界知名博物館羅浮宮、普拉多博物館、亞伯蒂娜博物館、泰特美術館及梵高博物館等收藏的著名大師的作品。

The Frame體驗專區尊屬禮遇

於展場地下「Immersive」 展區特設 The Frame 體驗專區,讓參展人士可以親身體驗 The Frame 的獨有藝術設置功能,以及觀賞The Frame展示不同藝術展品的效果。Digital Art Fair Asia 入場參觀人士均可尊享Samsung The Frame 獨家網店禮遇。

▲ 展場地下「Immersive」 展區特設 The Frame 體驗專區,讓參展人士可以親身體驗 The Frame 的獨有藝術設置功能,以及觀賞The Frame展示不同藝術展品的效果。(照片由 SAMSUNG提供)

Digital Art Fair Asia展覽詳情:

10 月 3 至 16 日 :時間為上午11時至下午8時

10 月 17 日:時間為上午11時至下午5時

10 月 18 至22日:時間為新增場次 (詳情請留意Digital Art Fair Asia官方網站)

地點:香港中環皇后大道中59至65號泛海大廈

記者:蕭雅文