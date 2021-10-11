【親子好去處】$350租獨木舟雙人艇玩全日　企嶺下新圍到深涌灣全程有食有玩【附玩樂攻略】

▲ 親子Blogger「有個過度活躍媽」分享在企嶺下新圍租獨木舟玩足全日。

季尾想帶小朋友放電，爸媽可以考慮帶去企嶺下新圍划獨木舟。親子Blogger「有個過度活躍媽」分享帶同兩個囝囝Jacob和Jonah划獨木舟，由企嶺下新圍到深涌灣，再划回程，「活躍媽」分享玩後感，當中她大力推薦一條有美食補給的路線。

「活躍媽」在facebook專頁分享去企嶺下新圍划艇的玩後感，當天他們大約上午11時出發，下午5時還艇，全日行程由企嶺下新圍開始，由企嶺划約30分鐘，穿過漁排到來記士多吃午餐，來記必吃柴火煨雞（要提早預訂）、蝦球炒麵和煎蠔餅。

之後他們在士多附近的沙灘放放電，玩下水、掘下沙及看看海洋生物，再出發划約20分鐘到深涌，最後回程由深涌灣划回到企嶺下新圍。

▲ 企嶺下海適合一家大小的初學獨木舟人士去玩。（圖片提供︰有個過度活躍媽）

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$350租獨木舟雙人艇玩全日

位於西貢北的企嶺下海是一處識合初學者扒獨木舟的海域，其水面平靜，點與點之間相距不遠，沿途景色優美，補給點多，適合一家大小的初學獨木舟人士去玩。「活躍媽」指出這邊相對於西貢，沒有那麼多遊艇，如果只是划去來記附近，其實很輕鬆，如果划去深涌回程會較長時間，新手未必適合。

有網民問及如何划去想去的地方，「活躍媽」分享可上艇前問有關職員想去的地方在哪個方向，又或用電話查看Google map皆可。她提醒大家獨木舟借用時間為上午10點至下午5點，他們一家識划獨木舟，當天沒有教練，但成人時刻陪同小朋友，而且裝備齊全，租用設備包括助浮衣/救生衣、槳、座位、沖身、防水袋等。

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深涌大草原似身處日本

划到深涌迎來一片美景，有一大片綠油油的草地，「活躍爸」覺得深涌草原有阿蘇草千里的感覺。玩完就回程由深涌灣划約1小時30分鐘回到企嶺下新圍，是放滿電的一天。

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資料

來記士多

地址︰西貢榕樹澳村70號

電話查詢︰9676 7926

嵐沙獨木舟 Aquaholic.Kayak

位置︰西貢企嶺下新圍3號（海格體藝會隔離）

查詢及預約︰【按此】

以上內容及圖片獲「有個過度活躍媽」授權報道，原文可見facebook專頁。

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責任編輯︰李樂遙