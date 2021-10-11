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【世界養生組織】黃翠如爆Yoyo常遲到　陳自瑤不守時因受水相性格影響？

娛樂 17:19 2021/10/11

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導師薛聿廷在《世界養生組織》教翠如和Yoyo波特曼思想與運動。

黃翠如及陳自瑤拍檔主持的myTV SUPER節目《世界養生組織》，由二人拜訪世界各地的養生達人或治療師，探討及實踐古法和現代的養生秘密。第4、5集將會談及波特曼思想運動以及飲食養生話題，教觀眾透過有效的療法，達致身心靈健康平衡。

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已有過百年歷史的波特曼空間運動是一套起源於歐洲的運動訓練。導師薛聿廷透過一系列動作，教觀眾善用想像力認識自己的氣質，從而覺知自己身體、節奏、情緒、意志和空間的關係，達至調整內在狀態和身心靈平衡。

透過波特曼動作可以透視Yoyo及翠如的性格氣質，導師說由於翠如的動作比較肯定，所以屬於土相性格；而Yoyo動作偏柔，是水相性格氣質的人，有機會比較不守時，翠如聞言馬上笑Yoyo遲到或和她的水相性格有關。

到底yoyo因為何事如此驚訝？

腸道被健康十分重要

下周二播出第5集的《世界養生組織》Yoyo及翠如二人將會探討飲食養生話題。

腸道被稱為人體的第二大腦，因此腸壽才能長壽。有研究顯示日本人長壽和飲食習慣息息關。

在該集，二人把自己的益生菌狀態大公開，益生菌專家徐摯情博士及營養師利鎧廷為她們拆解如何選擇合適的益生菌養生。

翠如與Yoyo拜訪食養導師岸本太太。

實踐「食養生活」

此外，Yoyo及翠如更拜訪食養導師岸本太太。以前的岸本太太跟不少香港人一樣，承受很大的工作壓力，導致身體和面部出現嚴重敏感，後來她為著自身健康著想而踏上「食養生活」之路。

她在節目中分享如何實踐「食養生活」，當中談及直覺飲食這種飲食方法，強調「甚麼都能吃」，將人們從飲食的限制中解放。

進行直覺性飲食的人較不會有情緒化的暴飲暴食，較懂得欣賞自己的身體，從而獲得更好的心理健康。翠如一聽到這個療法馬上雙眼發光，更叫Yoyo不要再過問她的飲食習慣。

撰文 : TOPick柴犬出動

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