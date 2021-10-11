【天氣預測】鄭楚明承認天文台預測及訊息發布並不理想 　對上周五意外感難過

▲ 香港天文台就熱帶氣旋獅子山和圓規舉行簡報會。香港天文台台長鄭楚明博士（左），高級科學主任李子祥博士（右）。（陳國峰攝）

本港天氣近日接連受到颱風來襲，日前熱帶氣旋「獅子山」襲港，近日將有另一熱帶氣旋「圓規」夾擊。天文台上周在惡劣天氣下遲發暴雨警告信號，前日（9日）更多次改口稱「落波」，市民怨聲載道，天文台亦因而捱轟。天文台台長鄭楚明今日（11日）指「獅子山」行徑飄忽，並於東北季候風產生「共同效應」，故風力較大。他承認，天文台今次預測及訊息發布工作並不理想，未來會再檢討。天文台高級科學主任李子祥則表示，當「圓規」進入本港800公里範圍內，天文台將發出3號強風訊號，屆時再按風力變化情況改發8號訊號。

天文台台長鄭楚明聯同高級科學主任李子祥博士今日就天文熱帶氣旋「獅子山」舉行記者會解釋事件。

鄭楚明指，「獅子山」為特別情況，並提到「獅子山」與東北季候風產生共同效應，故風力較大；同時外圍雨帶為香港帶來暴雨。

他續指，10月8日早上情況每小時只符合紅雨指標，但11時起情況急速變化，故天文台及後即時發出紅雨及黑雨。

另外，就10月9日情況，鄭楚明解釋當日情況，本預料獅子山逐漸離開本港，風力減弱，本預料「獅子山」遠離香港，但現實是向北走，更近香港。

他表示，天文台發放天氣訊息並不理想，強調會再檢討，並在預測及訊息發布方面看有甚麼改善地方。他續指，將及早向公眾講解未來數日天氣情況，惟強調天氣很難預測。

對於上周五（8日）出現的棚架倒塌意外，鄭楚明對事件感到難過，同時強調會專業客觀去處理熱帶氣旋工作及未來做好預測工作。他亦表示，天文台可與教育局商討，未來可就停課風安排更有彈性。

另外，強烈熱帶風暴「圓規」集結於馬尼拉之東北偏北約540公里，天文台預料其將向西移動，按照現時預測路徑，熱帶氣旋圓規會在今日橫過呂宋海峽，晚間進入香港800公里範圍內。

高級科學主任李子祥表示，熱帶氣旋「圓規」會在今日橫過呂宋海峽，晚間進入香港800公里範圍內。他指，當「圓規」進入本港800公里範圍內，天文台將發出3號風球。

他續指，不確定「圓規」會在今日橫過呂宋海峽時強流會否減弱，現時仍存未知之數。

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記者：曾卓鋒