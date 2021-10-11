【勵志人生】蘇樺偉分享當運動員奮鬥歷程　勉癌症病患者要堅持不放棄

▲ 香港血癌基金會今日舉行「血細胞基因病變展覽」開幕禮。（程志遠攝）

香港血癌基金會今日（11日）舉辦「有血有「慮」一血細胞基因病變展覽」開幕禮，希望可以為增加公眾對罕見血液疾病的認識和關注，以及對癌症病患者的支持。前香港殘疾運動員蘇樺偉、演員梁仲恆今日出席活動，分享他們在運動員和演員路上的奮鬥歷程；另有血癌康復者關晰蕎分享自己的抗癌經歷，勉勵癌症病人不要放棄。

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面對人生的困境，有人選擇放棄，亦有人選擇勇敢面對。現年21歲的關晰蕎（Audrey）在去年5月發現自己頸部下側長了一粒細小的暗瘡，在個半月的時間內，暗瘡竟由乒乓球的大小演化至網球般大的腫瘤，求醫後確診患上淋巴癌第二期。得知患病後心情非常低落，加上每次接受化療時都特別辛苦，「啲骨好似俾火燒」，加上要承受服用共600粒類固醇的副作用，曾一度想放棄，後來得到家人及朋友的鼓勵，最終完成療程。詳情即看：【下一頁】

蘇樺偉自小因黃疸病而令腦部受損，受着痙攣和弱聽困擾，不過幸得上天賜予他跑步的天賦，令他多次為港在殘奧會中，奪得共多面獎牌，成為金牌得主，表現出色。他的故事更被改編成香港電影《媽媽的神奇小子》，由吳君如、梁仲恆、張繼聰、馮皓揚、盧海鵬、胡子彤以及鍾雪瑩等人主演。

蘇樺偉今日在會上分享，指以前做運動員時的訓練相當辛苦，不知道如何堅持下去以及突破自己的成績，幸好得到隊友的支持、鼓勵以及教練的栽培，繼而發揮自己的所長，令成績有所突破。

一直以來的運動生涯，都是因為自己永不放棄，堅持自己的目標及夢想，即使最終仍有一些目標是未能做到，起碼都可以從過程中有得著。

他又提到在面對疾病與運動的共通精神是堅持：

希望大家都能夠有這一份堅持，不單止病人，還有身邊的人。病人好需要家人的幫助，才能堅持走在康復的道路，好像運動員一樣，要家人支持才能夠做到自己想做的事情。

至於在電影《媽媽的神奇小子》飾演蘇樺偉一角的演員梁仲恆表示，自己在拍電影前從未接觸過田徑訓練，作為田徑新手，頻密訓練令他不時拉傷。當時的他並沒有因而放棄，反而是為了拍好電影，堅持及努力克服傷患，又坦言看到蘇樺偉及蘇媽媽對電影感到滿意，覺得一切都十分值得。

血細胞基因病變展覽為期7天，內容包括解構多種罕見血液疾病的成因和病徵，歡迎市民到場參觀。

「有血有「慮」一血細胞基因病變展覽」



展覽日期：即日起至今年10月17日

時間：早上10時至晚上10時

地點：銅鑼灣利舞臺廣場地下

備註：展覽免費人場（如參觀人數眾多，主辦單位將因應實際情況作人流管理的安排）

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記者：郭詩詩