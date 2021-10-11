【食用安全】多人報稱進食The Mira自助餐後屙嘔　職員：餐廳即時暫停營業4日

▲ 多人報稱進食The Mira自助餐後屙嘔。

食自助餐可以任食美食一享飽福是一大樂事，不過如吃到腸胃不適，甚至食物中毒便不幸。有食客昨天（10日）在社交群組上分享自己於尖沙咀美麗華酒店餐廳YAMM進食過後肚屙及嘔吐，並指自己已向醫生求診，結果有其他食客回應指自己也出現類似情況。TOPick向YAMM查詢，職員指餐廳現時已暫停營業4日，但沒有透露原因。

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該名網民昨日在「自助餐/放題/飲食/酒店優惠情報分享」Facebook群組發帖詢問，是否有人10月9日在美麗華Yamm自助餐進食後，出現腹瀉及胃抽筋的情況，更報稱自己已向醫生求診。

有冇人尋晚（9日）喺美麗華食完Yamm，之後出現肚屙，胃抽筋，嘔吐嘅情況。 #已睇醫生

無獨有偶，另一位食客昨天（10日）也發帖指，她們一行7人到美麗華YAMM進食後，全部出現肚瀉，

如果7個人去食自助餐，食完之後六個人都肚瀉…可以點算？

更正…全部瀨晒嘢

美麗華 yumm（Yamm）

這位食客看病後表示，醫生會為他們的情況報告食環署。

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帖文一出，即引來同病相憐的食客留言相認，互吐苦水。有人回應表示，一家5口於10月10日到餐廳食自助餐，現在一家5口已經進了急症室。亦有網民加入討論，指自己本來預約了今日（11日）食自助餐，打算取消，但餐廳職員們主動致電取消，估計餐廳會閂鋪清潔調查。

剛好近日打風，有網民質疑會否因為打八號風球，廚師處理食物方法有別以往做法，令食物不乾淨，導致這麼多食客在10月9日及10月10日期間進食後身體不適。

餐廳職員回應：暫停營業4天

對於10月9、10日有多位食客到Yamm進食後腸胃不適，TOPick記者致電到Yamm餐廳查詢，職員表示今日（11日）起至星期四（14日）暫停營業，星期五再看情況決定開業與否。職員指，他們現已主動聯絡到訪過餐廳進膳的客戶了解情況。

問及有沒有退款的安排，他們表示如之前預訂了住宿套餐，需要再看訂房部的安排，至於受影響之預訂了的客人，可安排改期或退款。

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責任編輯：王芷瑩