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【新冠疫苗】港府認可斯里蘭卡疫苗接種紀錄　當地打齊針港人本周三起可返港

社會 17:53 2021/10/11

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港府認可斯里蘭卡疫苗接種紀錄，當地打齊針港人本周三起可返港（資料圖片）

新冠病毒肆虐全球，不少港人外遊後滯留當地無法返港，同時全球疫苗接種計劃亦進行得如火如荼，港府今（11日）公布，已與斯里蘭卡政府完成商討，將認可該國發出的疫苗接種紀錄，亦將接受曾逗留A組指明地區的香港居民持根西島、澤西島及部分英國海外屬地等目前並非A組指明地區所發出的疫苗接種紀錄登機來港，相關措施本周三起實施。

港府表示，已與英國政府完成商討認可根西島、澤西島及部分英國海外屬地（包括安圭拉、開曼群島、福克蘭群島、直布羅陀、蒙特塞拉特，以及聖赫勒拿、阿森松島和特里斯坦達庫尼亞群島）疫苗接種紀錄的安排，即曾逗留A組指明地區的香港居民，如持有相關地區發出的疫苗接種紀錄，亦可登機來港。

現時A組指明地區包括孟加拉、巴西、柬埔寨、法國、希臘、印度、印度尼西亞、伊朗、愛爾蘭、馬來西亞、尼泊爾、荷蘭、巴基斯坦、菲律賓、俄羅斯、南非、西班牙、斯里蘭卡、瑞士、坦桑尼亞、泰國、土耳其、阿拉伯聯合酋長國、英國及美國，香港居民如出示認可疫苗接種紀錄；72小時內病毒檢測陰性結果證明；及指定檢疫酒店21晚預訂確認書，即可來港。

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一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：鄧凱文

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