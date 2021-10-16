【英國寄宿中學 2022年度入學最後機會 大部份申請將於10月截止！】

升讀英國寄宿中學成為香港近年的新趨勢，家長們都希望學生從幼適應英國生活，及早了解英國文化，從而提高升讀英國頂尖大學或在英工作的機會。

2022年申請季又到喇！由於英國頂級的寄宿學校名額非常有限，大部分已在1-2年前已經開始接受報名，如果錯過了最佳申請時間，可能學校已經暫停收生。

而下是其中8所名校的申請deadline及入學考試週期，希望各位家長早日作好準備:

赴英升學程度繁複，由遞交申請至成功考入心儀學院，需要有系統地安排考試及鋪排，不少家長更會找英國寄宿學校升學權威-Coopers & Coopers 英聯教育顧問幫手。英聯教育於1996年由牛津大學碩士畢業生Mr. Cooper創辦，專門為學生辦理英國寄宿學校申請及監考入學試，同時更是UKiset官方考試中心之一。

英聯教育專業的顧問團隊均有10年以上的海外升學代辦經驗，能為學生提供及時和準確的指引，備受香港家長學生愛戴。

重要的事情要說三遍，英國頂尖寄宿學校學位一位難求，申請之後記得要，考試！考試！考試！

合作伙伴 - 琥珀監護人服務 Amber Guardianships



英國大部分寄宿學校要求國際學生在英國有一個監護人。監護人須是有能力照顧學生及代表父母的身分履行責任向學生提供全面支援。為解決一些家長在英國並沒有能夠擔任監護人的親友，他們可以委託英國監護人公司，作為他們孩子的英國監護人。這不單能滿足寄宿學校的要求，也是英國簽證和移民部門的指引，令國際學生在假期時或沒其他人陪同，也能確保他們的安全。



琥珀教育監護人服務適用於中學、基礎課程及大學學生。24小時全天候支援，WeChat、WhatsApp無難度。

4個計劃，滿足家長不同的需要，全力照顧及協助留英學生的需要，並擔任家長與學校之間的溝通橋樑。

如對琥珀監護人服務有任何查詢, 可聯絡英聯教育了解更多.

英聯教育將於10月23日（星期六）舉行英國升學講座，主題涵蓋英國GCSE及AL濃縮班、劍橋大學入學分享及10大考入英國頂尖大學貼士。講座內容豐富並由學校代表親身講解，有意了解的家長學生切勿錯過，立即預約! 詳情如下：



「英聯教育：英國升學講座日」

日期: 10月23日 (六)

時間: 13:30-17:00

地點: 中環永安集團大廈2408室 (港鐵中環站B出口)

網上登記: https://coopers.com.hk/event-form-23rd-oct-2021

講座內容:

所有參加者必須預先網上登記及憑確認信方可入場，抱歉未能安排未登記之人士入場。

名額有限，額滿即止。

聯絡電話: 2377-9111

WhatsApp: 9137-4460



（資料由客戶提供）