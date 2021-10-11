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【新冠疫苗】公立醫院注射站過去一周為1800人接種　下周起將擴至另外4間公院

社會 18:05 2021/10/11

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當局下星期將於另外4間公院設注射站，為覆診患者在場接種。（經濟日報資料圖片）

政府今日（11日）派出外展隊到青衣長發邨為居民注射科興疫苗，公務員事務局局長聶德權到場視察後見傳媒，提到過去數周透過民政事務署、社會福利署及地區團體，為長者辦一站式健康講座及醫療諮詢，並安排即場接種新冠疫苗，亦見成效，單是長發邨今早已接種逾160劑。

他提到，過去2、3星期於公立醫院設注射站，予覆診患者即場接種疫苗，過去7日已為市民接種超過1800劑疫苗，平均每日約200人；當局下周起，將於另外4間公立醫院設注射站，包括東區醫院、將軍澳醫院、威爾斯醫院及明愛醫院。

聶德權稱，全港已有454萬人接種首劑疫苗，當中60至69歲長者第一劑接種率達6成；70至79歲有4成；80歲以上約有1成半，呼籲長者盡快接種疫苗後，相隔至少14日，再接種流感疫苗。

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責任編輯：陳正怡

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