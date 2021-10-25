TOPick日日獎：活得健康啲 贏走10日超市禮券獎賞

日日睇TOPick「健康」文章賞你$50超市禮券。參加者於25/10 - 5/11期間，開啟hket App瀏覽「TOPick健康」文章，並點撃「活動賞」按鈕，每日點撃最多的會員即有機會贏得$50超市禮券。名額每日結算，每日5位最多點擊「活動賞」按鈕即賞禮品，關注TOPick健康時，更可以拎埋著數去超市購物。

【參加活動賞流程圖】

【遊戲玩法】

1）下載及開啟App

2）瀏覽「健康」文章

3）點撃「活動賞」按鈕

4）向左右滑動易瀏覽更多內容

*活動只限TOPick會員參加，必須要會員身份登入參加遊戲

【活動詳情】

活動期間：2021年10月25日- 11月7日 （星期六，日除外）

公佈得獎：2021年11月10日(星期三)

得獎名單：參加即獎會由專人聯絡領獎，並由專人聯絡得獎事宜

得獎資格：參加者必需於25/10-5/11（星期六，日除外） 每天打開TOPick的健康文章並點撃「活動賞」按鈕，以每日計算最多點撃的五位參加者就有機會獲得$50超市的禮券。

得獎核實：由hket App內會員登入系統自動計算

得獎者會於2021年11月10日(星期三)收到由TOPick發出的得獎通知電郵，其他不合資格之參加者則不會個別通知

活動只限TOPick會員參加，必須要會員身份登入參加遊戲，以其他會員身份登入則不作計算

新登記TOPick會員必需年滿18歲或以上

評審準則

參加者必需於25/10-7/11（星期六，日除外） 每天打開TOPick的健康文章並點撃「活動賞」按鈕，以每日計算最多點撃的五位參加者就有機會獲得$50超市禮券。

*如同日點撃次數一樣會以先到先得為準則。

如有問題，歡迎查詢

電郵 (直接按👉👉👉) topick.mktg@hket.com

Whatsapp (直接按👉👉👉) 60528037

【條款及細則】：

- 活動日期為2021年10月25日- 11月7日晚上11時59分59秒（星期六，日除外）

- 參加者必須遞交正確個人聯絡資料，以便通知及聯絡領獎事宜。

- 每個帳戶可於活動期間重覆參與活動，每人每日只限贏得一次獎品，如同日點撃次數一樣會以先到先得為準則。

- 得獎者將於得獎名單公佈後收到TOPick電郵通知領獎詳情。

- 獎品使用詳情及期限請參閱獎品兌換信, 一切使用條款以兌換信內容為準, 不接受更換、更改或升級，如有遺失或逾期，TOPick將不會補發。

- 得獎核實由hket App內會員登入系統自動計算。

- 如有任何爭議，香港經濟日報集團TOPick保留一切最終決定權。