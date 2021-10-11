掛八號風球足不出戶有何好節目？　何君堯：看港台電視10多小時

▲ 議員何君堯大讚港台電視31節目豐富，透露自己在上周六收看了10多小時！（經濟日報資料圖片）

上周六八號風球掛足22小時，滯留在家如何消磨時間？議員何君堯就有好介紹，他大讚港台電視31節目豐富，更透露自己當日收看了10多小時！

香港電台過去屢被建制派批評，但在今日的立法會資訊科技及廣播事務委員會上，多名建制派議員大讚自廣播處長李百全上任後，港台最近節目做得很好。

過去多次炮轟港台、年初更建議大削港台撥款的何君堯，今日透露自己在上周六，觀看港台電視31節目10多小時，形容是獲益良多，又指港台在新領導下，節目內容豐富，值得一讚。

自由黨議員邵家輝形容，現時港台的節目已經「舒服好多」，認為向員工發出《香港電台編輯政策及流程》文件，做法恰當。民建聯議員葛珮帆亦表示，應該表揚港台最近做得好好，形容要給予掌聲。

新民黨議員葉劉淑儀則指，李百全自上任後獲人人稱讚，形容掃除了港台過去歪風，更建議各部門都應多找幾個像李百全的官員。

商務及經濟發展局局長邱騰華強調，在政府的工作崗位上，人與制度同樣重要，並以港台為例子，指出當管理層改變後，可以有很不同的局面。他又強調，當局會繼續做好人事安排及完善制度。

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