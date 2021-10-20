【高效學習】子女頻頻補習仍不見進步？ 尋補導師拆解4大因素【附高效學習貼士】

▲ Tutor Circle 尋補導師 Celeste拆解4大補習不見進步因素。

眼見小朋友成績欠佳，許多家長就打算送子女去補習社，或者找個私補導師幫子女補習。可是，部分家長或會發現「子女補習後仍未見進步」，卻找不到箇中原因。到底課後補習有冇用？Tutor Circle 尋補導師 Celeste 經常聽過這個情況，其後發現學生在補習過程中最常出現以下5個問題。如果家長或學生想提高補習的成效，就要注意以下各點，對症下藥了！



1. 學習模式

首先，每個學生所需的學習模式不一，習慣讀寫的當然可較輕鬆應付學校日常的學習，但是並非每個學生都可以輕易透過反覆朗讀及抄寫而吸收知識。

Tutor Circle 尋補導師 Celeste 提議在補習初期，導師可以嘗試用動作、圖卡、短片、錄音等方式教導學生，再觀察哪種學習模式比較適合補習學生。當然，不一定要選用一種學習模式，而是按科目、考卷、學生的能力等而調整，相信優秀的導師絕對可以做到這一點。

2. 過分依賴補習

其次，學生不應只依賴補習，即使是一星期補習7天，也不見得一定有用。Tutor Circle 尋補導師 Celeste發現部分學生會抱着「學校老師講完等如沒講，不如等放學再補習就好了」、「只要補習時不斷操卷、做練習便可取得好成績」等心態，可是這些都是令補習無法發揮功效的重要元素。

第一，補習是額外的輔助工具，學生在學校課堂需要專心上課，嘗試吸收老師的講解，記着自己不明白的地方，補習時就可以直接問導師。第二，為操卷而操卷，絕對是無效的溫習方法！學校老師及補習老師提供試卷或練習，是想評估學生的學習成效。因此，亂填、靠估答案都不是操卷的目的，學生宜先理解課題，後做練習／工作紙，測試自己真正吸收了多少。

3. 宜自我比較

接下來要講的2項都是與學習態度有關，先講「與自己比較」。所謂「要贏人先要贏自己」，如果想有進步，最需要是為自己定下目標，並且每個星期或學期檢視及反思。例如比較一下今個星期比上星期的默書分數進步了多少，從而反思自己溫習成效；定下你想今個學期的全級名次比上個學期排前多少，5名還是10名。

4. 忌害怕出錯

為求好成績，當然希望功課、測驗、考試所有題目都答對，於是有部分學生會選擇上網找答案，或者依賴老師給予答案，不求甚解就照抄照背。然而，知道「原因」、「解釋」，才是考試取得高分的策略。Tutor Circle 尋補導師 Celeste認為，學生不要害怕錯誤，因為答錯功課題目總比答錯考試題目好，最重要是知道自己錯的原因，從錯誤中學習，認真做改正，避免之後考試重複犯錯。同學們記緊「功課是溫書的好方法」，如果補習時盲目地為求做完所有功課，卻不求甚解，只會浪費學習機會，成績也不會有進步！

提升成績的小貼士

最後，總結兩點：

一、在學校專心上課聽講解，補習時再複習，或在補習導師的幫助下轉換另一個模式學習，加深印象。

二、補習時做練習及操卷並非提升成績的主因，從試卷中找到自己不足之處，向補習導師請教，並加以改善，才不算白費練習及時間。

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文章獲Tutor Circle尋補授權轉載