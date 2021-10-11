【涉襲菲傭】疑因家務及嬰兒餵食問題　女教師涉掌摑菲傭15次逼食含洗潔精粥

▲ 女教師麥佩珊（左）涉襲擊菲傭，案件今於西九龍裁定判法院開審。梁錦麟攝

現年37歲菲傭於受聘14個月期間，疑遭任職中學教師的35歲女僱主襲擊，包括因清洗衣服及忘記清潔嬰兒玩具等問題，遭女僱主掌摑15次及曾被鍋鏟襲擊腹部及大腿。菲傭又曾因嬰兒餵食問題，遭女僱主逼令吃下含有洗潔精的粥。涉案女教師否認襲擊等共6罪，案件今（ 11日）在西九龍裁判法院開審。受襲菲傭含淚供稱，受聘2個月後，若她忘記女僱主的指示便遭施虐，疫情期間更每周工作7天，由清晨5時半工作至凌晨12時。

被告麥佩珊（35 歲，報稱中學教師）被控6罪，包括普通襲擊、意圖損害而施用有害物品、3 項襲擊致造成身體傷害，以及刑事恐嚇罪。控罪指，她於2020年10月至11月期間某日，在荃灣某單位襲擊 PALES Eden Gumba。她另被控 2021年2月中某日，在同地使用洗潔精，意圖使她受損害、精神受創或惱怒。

3項襲擊罪則指她於2021年2月24至28日期間、5月25日及29日，在同地襲擊 PALES Eden Gumba，對她造成身體傷害；麥佩珊另被控於2021年5月29日，在同地威脅 PALES Eden Gumba 會使其人身及財產遭受損害，意圖使她受驚。

事主Eden今作供稱，2020年3月開始受聘，起初與被告關係良好，但2個月後，若她忘記被告的指示便會遭施虐。事主續指，由於受聘後正處於疫情期間，因此她不被批准外出。事主指她每星期需工作7天，由清晨5時半工作至凌晨12時。

事主哽咽稱，2020年10月至11月期間，她因曾忘記清潔嬰兒玩具，遭被告指責懶惰。及後被告用右手扯着她的頭髮，再撞去牆身，事後事主發現頭部有大片地方腫起。

及至2021年2月間，事主稱因5個月大男少主哭鬧，而未能順利餵他吃粥。被告隨後將洗潔精加入嬰兒吃剩的粥，並逼令她吃下。事主作供時一度落淚指，她當時曾擔心粥內有毒並哭泣，惟她害怕被告會再向她施虐，她因擔心失去工作，而吃下含有洗潔精的粥。

事主續指，被告於同月曾指示她清洗衣服，當她準備清洗時，被告又吩咐她先做飯，及後被告又再指示她清潔睡房。當事主清潔睡房時，被告指責她未清洗衣服，更指罵她是蠢材，被告隨即將手伸入事主的衣服內，由下而上抓傷她的後背。

事主續指，2021年5月間，被告因餵食嬰兒的問題，用手掌摑她兩邊面頰約15次，並用鍋鏟擊打她的右前腹部及右邊大腿各約5次。當事主因疼痛而退後時，被告再按着她的左邊大腿，以繼續擊打她的右邊大腿。

聆訊明(12日)續。

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記者：梁錦麟