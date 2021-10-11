【羅琳新作】羅琳新童書《聖誕小豬》周二出版　花9年創作靈感來自兒子玩具

▲ 羅琳新作《聖誕小豬》將在明天出版。（來源：AFP）

英國作家羅琳（J.K. Rowling）筆下《哈利波特》系列作品風靡全球，她花9年創作的新童書《聖誕小豬》將在明天（10月12日）出版。羅琳接受當地媒體訪問時表示，創作靈感來自兒子的玩具。

▲ 羅琳指自己花了9年創作《聖誕小豬》。（網圖）

花9年創作新書

繼《哈利波特》系列最後一部作品《死神的聖物》在2007年出版之後，羅琳已有14年沒有新書面世。她指自己花了9年創作《聖誕小豬》，寫作時一直想像完成後可大聲地向讀者朗讀內容。

新作的故事圍繞一名叫傑克的男童，他十分喜愛小豬布偶，沒有它便難以入睡。有一天小豬布偶不見了，媽媽送他另一隻小豬布偶作替代。對於傑克來說，原本的小豬布偶是獨一無二的，無法被輕易取代，因而感到失落。在聖誕節夜晚，媽媽送的小豬布偶突然開口說話，提議一同出發到「失物之地」尋找失蹤的布偶，開展一段驚險旅程。

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創作靈感來自兒子玩具

羅琳接受當地媒體訪問時指，新作創作靈感來自兒子的玩具。她指兒子年幼時與主角一樣十分喜愛小豬布偶，可是經常弄丟，總要大費周章才找出來。羅琳為此特意多買一個布偶，將它藏在櫃子內作為代替品。有天兒子發現了這個「替身」，將它視為小豬布偶的失散兄弟，把兩隻公仔都帶在身邊。

她指這件事啟發她創作「替身玩具」的故事，最終花了9年完成作品。她亦憶起自己從6歲開始寫作，每天放學後便埋頭苦幹，但寫得不好，笑言「只有我和我的垃圾桶知道當年那些短篇故事的內容」。

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責任編輯：王明芳