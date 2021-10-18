【創業自強】單親媽2萬元打造500萬生意時裝網店　離婚自強9年創3業務堅持獨力養子

▲ 今年只有36歲的Sandy在9年內創立3個業務，包括網上時裝店、凍肉店及餐廳，十分厲害。（黃建輝攝）

人生中，總會遇上難關。今年36歲的單親媽媽Sandy，卻在同一時間面對一大堆困難：離婚、工作不如意，還要照顧只有兩歲的兒子，終因壓力太大患上情緒病。幸好她明白單親媽媽要堅強活下去養活孩子，於是把傷痛化成力量，9年前創業開設網上時裝店Stunning Sgirls，生意發展理想，現在每年營業額約五百萬元，最近她更開設餐廳及凍肉店擴大生意版圖。

她說：「在我人生最低潮時，很多朋友叫我攞綜援申請公屋，但我卻希望憑自己雙手養大兒子，於是發憤工作，堅持下去終於跨過難關。」

▲ Sandy最低潮時，經常記著她的座右銘---縱使是由零開始，但都不要放棄自己，只要堅持下去，一定可以發光發亮。（黃建輝攝）

經常笑容滿面、有着深深梨渦的Sandy，給人一種很開朗的感覺，但估不到她曾經歷過兩個的「女人最痛」——離婚、單親。「我很年輕便結婚，當時大約23歲，幾年後便生仔，組織了一個幸福的家庭。」

不過世事難料，Sandy跟丈夫的感情有變，自己的工作同時又出現問題。「我在一間成衣公司工作，原本做得不錯，但工作忽然有些變動，又經常要加班，日日返朝九晚九，相當辛苦。」

▲ 就算工作忙碌，Sandy都會在周六或周日陪伴兒子。（被訪者提供）

家庭及事業都不如意，Sandy的情緒也開始受影響。「我心情很差，完全沒有胃口，試過有幾天沒有進食。體重不斷下降，最瘦時只有82磅。」身體出現警號，她便不斷看不同的專科醫生，最後證實患上情緒病。

投資兩萬元創業

當時Sandy身邊的好友知道她的狀況，都紛紛勸她申請公屋及綜援，不過Sandy卻拒絕。「我自己當時二十幾歲，十分年輕，我想靠自己養大個仔。」於是她辭掉原本的成衣工作，以兩萬元創業開設網上時裝店，因做生意時間較有彈性，方便照顧兒子。

而且，Sandy更直言創業令她有精神寄託。「因為每當靜下來時候，我便會胡思亂想，所以便用工作擠滿自己時間，分散注意力。」

▲ Sandy患有情緒病時，體重只有82磅，同時又要獨力照顧兒子，十分吃力。（被訪者提供）

開業初期，Sandy會親自飛到韓國取貨，當地時裝批發市場由晚上開至清晨，她便乘夜機到韓國，第二天乘早機回香港繼續工作，天天忙碌不停。由於網店的客人主要以媽媽為主，於是Sandy在選貨時，會偏向易於搭配，質料較㩒洗，以及免熨防皺的款式為主，為忙碌的媽媽們帶來方便。

Sandy更不時做網上直播，介紹最新的服飾，時間更會選在周六中午。「因為很多媽媽在周六早上帶小朋友上課外活動，中午有時間上網，她們看完直播後，下午上我的公司來睇貨及訂購。」

▲ Sandy在旺角開設樓上時裝店，方便客人取貨及買衫。（被訪者提供）

疫下生意額減一半

網店開業9年，Sandy自言比較幸運，發展一直順風順水，高峰期生意額每月更達70、80萬元。不過去年疫情來襲，嚴重打擊生意。「因為很多OL都work from home，不用上班自然沒有買衫的意慾，生意急挫一半以上。因為我要養家、交租及出糧，所以便要想開源的方法。」她開始售賣生活用品，如洗衣球及護膚品等，生意暫時得到改善。

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同時，她更開拓珠寶及鑽石的業務。「我有親戚認識一些珠寶批發商，可以成本價取貨。由於我有不少女性熟客，跟我相識很多年，她們十分信任我，加上我賣的珠寶價錢較低，大約三、四千元，所以十分受歡迎，銷情甚佳。」

Sandy亦趁著租金成本降低，於去年底及今年初開設餐廳及食材店。「經過疫情後，我明白分散投資的重要性。而且我涉獵不同的行業，亦可以增值自己。」

9年間，Sandy開拓了3個品牌及業務，她直言因自己是單親媽媽，所以要加倍努力。「若果我當初不是離婚，我可能現在仍然打工，並不會做生意。其實我開網店的目的很簡單，只是為生存及生活，我一直的座右銘：縱使是由零開始，但都不要放棄自己，只要堅持下去，一定可以發光發亮。」

▲ Sandy每周做一次直播，更會親自穿上衣服作詳細講解。（黃建輝攝）

9歲的小暖男個性獨立

Sandy的兒子今年9歲，剛升上四年級，二人感情十分好。「我每逢周六或周日，都一定會抽一天時間陪伴他，周圍行街或飲飲食食，他已經好高興。」

可能因為家庭背景原因，Sandy的兒子較同年紀的孩子成熟。「他個性很獨立，很多事情都會自己解決。而且他很有gentleman風度，有時我手袋較重，他會主動替我拿。」

由於Sandy工作忙碌，兒子主要由外婆外公照顧，她說幸好他自小身體強壯，較少病痛，算是很易「湊」。不過上個月兒子發生家居意外，就讓Sandy十分擔心。「他在屋企跣腳跌倒，耳朵被硬物弄傷，流了很多血，要即時入急症室，原來耳骨裂了，共縫了14針。」

兒子性格硬淨，遇意外並沒有流過半滴眼淚，果然跟媽媽一樣堅強。

記者：招美寶