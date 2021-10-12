【恐怖情人】24歲韓國排球女神被爆欺凌成癮　丈夫遭毒打兼精神折磨致抑鬱恐慌

▲ 韓國「女排甜心」李多英捲入家暴丈夫的爭議。

現年24歲的韓國排球雙胞胎女選手李在英、李多英，由於甜美外貌及出眾球技，被譽為「女排甜心」。但在今年初，她們卻因傳出校園欺凌醜聞，而被逐出國家隊，最終只能前往希臘繼續運動員生涯。然而，一波未平，一波又起，李多英的丈夫最近又出面指控，在婚姻生活中長期遭受言語暴力及家暴，直言「活像在地獄中」，目前正接受抑鬱症治療。

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據「TV朝鮮新聞」報道，女排雙胞胎中的妹妹李多英，與一名曹姓男子在2018年拍拖僅3個多月就登記閃婚。曹姓丈夫透露二人生活並不愉快，婚姻生活只維持了短短4個月就分居。他又表示，李多英經常對自己使用言語暴力：

還不到一年就經常對我說話踩界，婚姻生活簡直是地獄。

在這4個月中，丈夫爆料指自己不時受到辱罵暴打，並形容李多英陰晴不定，試過一次因約定好7點開車去宿舍接李多英，結果他在7點01分抵達，就激起李多英的怒火。

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丈夫稱，李多英會向他傳送充滿侮辱性字眼、粗口的手機訊息。而他更指控，李多英在婚後多次出軌，甚至跟他挑釁稱：「你若覺得委屈，你也可以出軌。」他又表示，李多英會做出一些暴力舉動，甚至當父母來到他們家時，李多英也試過因生氣吵架而走去廚房拿起菜刀。

在經歷4個月婚姻生活後，李多英丈夫出示今年8月的院方診斷證明書，表示自己患上抑鬱症、恐慌障礙兼失眠，現正接受精神科治療。兩人原本打算透過律師協調離婚，然而在校園欺凌爭議爆發後，丈夫就指自己等不到李多英的回覆。

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「TV朝鮮新聞」嘗試聯絡李多英不果，而她就透過律師事務所反駁丈夫的說法，指丈夫雖然答應離婚，卻向她提出5億韓元索償，同時要求她交出離婚前持有的不動產，並屢次威脅她。種種要求令她難以接受，而她亦表示訪談內容是丈夫的片面之詞。

精神科醫生解構「恐怖情人」特徵

當另一半變成「恐怖情人」，造出傷害自己或他人的行為，確實令人恐懼。

精神科專科醫生許龍杰早前接受TOPick訪問時表示，正常人均有機會變成俗稱的「恐怖情人」，做出非理性行為：

平時可能好好人，但當身處一段intense relationship（編按：有強烈情感的關係），特別是男女關係，容易因愛成恨，導致該人士出現不穩定情感狀態。

他指出，在這段關係中，兩個人感情愈發深入，甚至出現一段糾纏關係（enmeshed relationship），引致情緒精神問題。他表示，男女感情關係主要有3類，並講解「恐怖情人」特徵：

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責任編輯：羅嘉欣