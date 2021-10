4歲小妹妹對英文由討厭到愛上　半年考獲劍橋Starters滿分

大半年前只有4歲的Candice從小對英語不感興趣,甚至稱得上討厭,父母在家中跟她利用英文溝通更是冷淡回應,正當父母為此心煩之際,出乎意料地Candice遇上令她愛上英文的老師,在朋友介紹下巧合接觸了ABC的教學法,只用了半年時間Candice竟考獲了劍橋英文試 Starters 的 15 滿盾成績,在「Reading and writing」、「Listening」 及「Speaking」三項測試全取滿分。

如何做到「從討厭到愛上」?



Candice的父母均擁有博士的學歷,期望作為獨生女的Candice能在英文上從小建立基礎,亦希望女兒可升讀較好的小學,在一個優良環境中學習,奈何費盡心思都未能改善Candice對英語充耳不聞的態度,著實讓李太(Candice媽媽)有些擔心。後來,一位幼稚園同學的父母向李太介紹了 ABC Pathways School的iLearn 課程,並指自己兒子只學了英語兩個月,在學習的主動性上及英語拼音上有明顯進步,李太便放膽一試,為Candice報讀iLearn的英語課程,開展了全新的英語學習體驗。

iLearn – 先面試、後入讀



李太表示在幼稚園的家長群中得知ABC Pathways School是劍橋大學出版社在香港唯一的「教育合作夥伴」、加上分校多、有一定知名度,因而也滿有信心。果然,Candice 經過面試後成功入讀 iLearn 課程,並透過一星期三天的持續學習,對英文的態度180度大轉變,特別在Speaking以及Listening上轉變最快、最明顯是Candice的爸爸在家跟她以英文溝通,終於不再受到冷淡對應,而是流利的英語對答。儘管對答中的用字有待改善,但Candice願意放膽表達,自在回應,已經是一大突破,令父母十分滿意。

▲ 每每談到Candice英語能力的進步,李太都會眉開眼笑。

▲ 在家中,Candice已經會主動跟爸爸用英語對談,更建立定時閱讀的習慣。

▲ iLearn 採用的是小班教學,集中訓練「聽講讀寫」的英語的能力。

▲ iLearn課程鼓勵小朋友互動發問,引發好奇心,邊玩邊學。

▲ 才4歲便在Starters 拿了15 滿盾。

「無功課、默書、考試 」的學習氛圍

李太表示,以往對於如何啟發Candice的學習興趣總是摸不著頭腦,自從她成為iLearn的學生後,每次接放學,女兒都掛著微笑地分享在課堂中的樂趣。李太特別欣賞iLearn沒有任何催逼的教學模式,反而著重對小朋友的鼓勵以及欣賞,令她建立自信並更投入地學習。另外,李太從女兒的課本中發現,ABC的教學模式並不存在「❎」而只有「✅」,老師會在錯誤的答案中打圈再引導小朋友在旁邊寫上正確答案,這個ABC的教學法相信是令Candice愛上英語的其中一個原因。



Candice:「我非常喜歡ABC的老師!」

Candice更會為老師送上手繪的圖畫,並常常將「我很喜歡老師」掛在口邊。在打風的日子,未能上學的Candice會非常失望,因為返ABC就好似玩一樣開心。老師們都是口音純正的Native教師,讓小妹妹日常在聽、講英文都得到正統的英語教導。此外,iLearn 課程中的「Read4Fun拼音Phonics」和「Cambridge」教學模式,也大大改善了Candice 的英語說話及會話能力,就連她的幼稚園日校老師都說︰「相比起以前,Candice講英文不單變得更有自信、更為流利,發音也更準確。」在課程的薰陶下,她最近甚至主動閱讀爸爸以前買下的一大堆英文故事書,讓它們不再塵封在書櫃。雖然當中不乏小一或小二程度的書本,但Candice也讀得津津有味。

▲ Candice在「香港兒童朗誦公開賽」獲獎,閱讀能力得到嘉許。

▲ 很喜歡畫畫的 Candice還親手畫了幅畫,感謝 iLearn的老師。

半年時間脫胎英語能力



在半年的學習時間內,Candice經過了2至3次突擊評估後(過程中,小妹妹還以為是做著日常的趣味 projects 學習,懵然不知地繼續按老師指示作資料搜集、分析、Presentation),最終被認為有足夠實力挑戰劍橋英文試 Starters 測驗。於是才 4 歲的Candice小妹妹,便考取了令媽媽也表示「以前想都不敢想」的 15 滿盾成績。

不過,更令媽媽笑逐顏開的是,Candice現時在家不單主動對爸爸媽媽講英文,就連她與毛公仔傾心事也會講英文,媽媽更不只一次見到 Candice 與毛公仔們用英文「開會」呢!

▲ 即使和毛公仔傾心事,Candice都會用英語,逐漸成為日常語言了。

所以,現在再問 Candice 是否討厭英文,她會說︰「I like English. English can help me to travel the world.」

ABC iLearn Academy是一個結合Read4Fun拼音、劍橋英語、Critical Thinking的課程,程度由Pre-school、幼稚園至小學,全project-based learning。程度分明,Kindergarten已分6個級別,K3小朋友有能力報考Movers 甚至Flyers的考試。

▲ iLearn K2 及K3 的小朋友學習內容一點都不簡單,教材按照劍橋Movers、Flyers而設計。



