【超市大搜查】50款燒賣脂肪+鈉含量大比拼　營養師教揀燒賣健康小貼士【附完整名單】

▲ 50款燒賣脂肪、鈉含量大比拼。

小食多滋味，多食壞肚皮。燒賣細細粒，但其實鈉、脂肪含量都不算低，食得多容易攝取超標。TOPick記者從各大超市、網上購物平台搜羅50款品牌的燒賣，發現燒賣的鈉、脂肪含量差異甚遠，當中鈉含量可差5.6倍，脂肪含量可差4.3倍。

TOPick搜羅的50款燒賣包括不少知名品牌或熱門品牌，如淘大、公仔點心、四海魚蛋、郭錦記、如如、陳記點心、叁拾士多、捌玖零等。按包裝上或官網上的營養成分標籤，比拼各品牌燒賣的鈉含量及總脂肪。

結果發現，50款燒賣中，有21款都屬於高鈉，即每100克含超過600毫克鈉。當中最高鈉的「九龍城寨龍蝦魚肉燒賣」，每100克更含1330毫克鈉。註冊營養師潘卓琳（啊家）接受TOPick訪問時指，食每100克含1330毫克鈉的燒賣，已佔了每日建議攝取上限2000mg的67%，足足一半有多，如再點甜豉油，便會再增加鈉攝取。

一粒燒賣大概16-17克，如果每100克有1330毫克鈉，即食8至9粒燒賣已達到一日的鈉攝取上限。

詳細比拼結果（按脂肪排序，由高至低）

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當中有燒賣因為較低脂、低鈉而獲營養師推介：

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選購較健康燒賣 先看脂再看鈉

既然燒賣營養成分差異甚遠，市民應怎樣選購？潘卓琳表示，市民應先留意脂肪含量，再看鈉含量，因為各種燒賣的脂肪含量差距比較大，而鈉含量反而有一半都是介乎450至600毫克/1000克以內，差異較小。

故她建議，市民可選擇：

脂肪含量低於10克/每100克的燒賣及

低於600毫克/每100克鈉的燒賣

另外亦可留意燒賣的蛋白質含量，選擇較高蛋白質的牌子。

進食份量及建議

要食得比較健康，潘卓琳建議每次可進食大概5粒鈉含量低於600毫克/每100克的燒賣，即約攝取500毫克鈉，佔建議上限的四分之一。不過由於燒賣始終是加工食品，基於均衡飲食的原則下，建議一星期進食不多於1到2次。

如想食燒賣當早餐，潘卓琳指間中也可以，不過建議再配搭幾樣原型食物：

1. 加一碗芹菜條或者蘿蔔條；或加多一份水果，如一個小蘋果，兩個小奇異果，增加營養素跟膳食纖維的攝取，也可以提高飽肚感

2. 另外，加一隻雞蛋，提高蛋白質攝取

3. 也要避免再外加醬油

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記者：楊宛茜