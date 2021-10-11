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【新冠肺炎】染疫機場工休息室內微波爐手柄帶病毒　曾使用的員工須檢疫

社會 18:45 2021/10/11

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染疫機場工人休息室內微波爐手柄帶病毒，曾使用的員工須檢疫（資料圖片）

本港上周五出現一宗源頭不明個案，涉48歲機場貨運站工人（第12258宗），至今當局未追查到源頭，衞生防護中心今（11日）表示，已為個案樣本進行基因分析，發現與本港早前錄得的確診個案不同，亦沒有海外國家上載的基因排序與此個案吻合，但該個案的基因排序與歐洲、韓國和美國確診的個案的基因排序較接近。

中心又指，昨日在病人工作的地方採集了環境樣本，當中一個於職員休息室內一個微波爐手柄採集的樣本，今日經中心的公共衞生化驗服務處檢測結果呈陽性，該樣本的病毒量低，中心認為很可能是被病人污染；已建議相關公司關閉該職員休息室並於今日再次進行徹底消毒，其後中心會再次採集環境樣本以確保已徹底消毒。
　　 
為審慎起見，曾觸碰該微波爐的員工會被安排進行強制隔離檢疫。另外，中心已安排病人的密切接觸者及相關的家居接觸者進行隔離檢疫，目前未錄得有關連的初步確診或確診個案。

據了解，中心共採集了該患者工作地點中9個樣本，暫只驗出微波爐手柄帶有病毒。

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一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：鄧凱文、陳正怡

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