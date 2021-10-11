  • 29°C
香港時間 : 20211011日 (週一) 19:28
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠肺炎】57歲男子兩度擅離檢疫酒店　被判監8日緩刑12個月

社會 18:48 2021/10/11

分享：

熱門 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

57歲男子兩度擅離檢疫酒店，被判監8日緩刑12個月。（經濟日報資料圖片）

衞生署指，一名57歲男子去年12月兩度擅離檢疫地黠，違反《外國地區到港人士強制檢疫規例》（第599E章），今日(11日)於東區裁判法院被判處監禁8日，緩刑12個月。

案情指，該名男子早前獲發強制檢疫令，訂明必須在酒店接受強制檢疫14日，於檢疫令尚未屆滿前，無合理辯解及未獲授權下，去年12月兩次離開其檢疫地點；他被控兩項違反第599E章，今日於東區裁判法院就兩項罪行各被判處監禁8日，緩刑12個月，同期執行。

截至今日，共有190人已因違反檢疫令被法庭定罪，被判即時監禁最多14星期，或罰款最高15,000元不等。發言人重申，衞生署必定會對任何違反相關規例的人士嚴肅跟進。

違反強制檢疫令會構成刑事罪行，違例者最高可被罰款25,000元及監禁6個月。

衞生署發言人表示，有關判刑可給予社會非常清晰信息，指出違反檢疫令屬刑事罪行，政府對違反相關規例的人絕不容忍，並嚴正提醒公眾應遵守相關規例。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳正怡

相關文章

【新冠肺炎】染疫機場工休息室內微波爐手柄帶病毒　曾使用的員工須檢疫
今日 18:45
【新冠肺炎】染疫機場工休息室內微波爐手柄帶病毒　曾使用的員工須檢疫
【強制檢疫】40歲漢擅離居所違檢疫令　被判罰款1.5萬元
20:49 2021/09/28
【強制檢疫】40歲漢擅離居所違檢疫令　被判罰款1.5萬元
【新冠肺炎】逾90人列緊密接觸者並陸續送往檢疫中心　馬陳景霞幼稚園須停課3日
16:42 2021/10/08
【新冠肺炎】逾90人列緊密接觸者並陸續送往檢疫中心　馬陳景霞幼稚園須停課3日

你可能感興趣

【新冠肺炎】染疫機場工休息室內微波爐手柄帶病毒　曾使用的員工須檢疫
今日 18:45
【新冠肺炎】染疫機場工休息室內微波爐手柄帶病毒　曾使用的員工須檢疫
【強制檢疫】40歲漢擅離居所違檢疫令　被判罰款1.5萬元
20:49 2021/09/28
【強制檢疫】40歲漢擅離居所違檢疫令　被判罰款1.5萬元
【新冠肺炎】逾90人列緊密接觸者並陸續送往檢疫中心　馬陳景霞幼稚園須停課3日
16:42 2021/10/08
【新冠肺炎】逾90人列緊密接觸者並陸續送往檢疫中心　馬陳景霞幼稚園須停課3日
新冠肺炎疫情 新冠肺炎 疫苗 罪行 衞生署 酒店

最高瀏覽

【颱風的士】商台DJ打風搭的士聽見「廿蚊啦」即上車　以為遇良心司機結局神反轉
17:30 2021/10/10
【颱風的士】商台DJ打風搭的士聽見「廿蚊啦」即上車　以為遇良心司機結局神反轉
【天氣預測】圓規今晚進入香港800公里　天文台料屆時直接掛3號風球【不斷更新】
今日 17:12
【天氣預測】圓規今晚進入香港800公里　天文台料屆時直接掛3號風球【不斷更新】
【賤價親情】500萬身家分5子女後慘成「人球」　79歲輪椅老婦被棄公園曝曬
14:25 2021/10/10
【賤價親情】500萬身家分5子女後慘成「人球」　79歲輪椅老婦被棄公園曝曬