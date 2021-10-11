【新冠肺炎】57歲男子兩度擅離檢疫酒店　被判監8日緩刑12個月

▲ 57歲男子兩度擅離檢疫酒店，被判監8日緩刑12個月。（經濟日報資料圖片）

衞生署指，一名57歲男子去年12月兩度擅離檢疫地黠，違反《外國地區到港人士強制檢疫規例》（第599E章），今日(11日)於東區裁判法院被判處監禁8日，緩刑12個月。

案情指，該名男子早前獲發強制檢疫令，訂明必須在酒店接受強制檢疫14日，於檢疫令尚未屆滿前，無合理辯解及未獲授權下，去年12月兩次離開其檢疫地點；他被控兩項違反第599E章，今日於東區裁判法院就兩項罪行各被判處監禁8日，緩刑12個月，同期執行。

截至今日，共有190人已因違反檢疫令被法庭定罪，被判即時監禁最多14星期，或罰款最高15,000元不等。發言人重申，衞生署必定會對任何違反相關規例的人士嚴肅跟進。

違反強制檢疫令會構成刑事罪行，違例者最高可被罰款25,000元及監禁6個月。

衞生署發言人表示，有關判刑可給予社會非常清晰信息，指出違反檢疫令屬刑事罪行，政府對違反相關規例的人絕不容忍，並嚴正提醒公眾應遵守相關規例。

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責任編輯：陳正怡