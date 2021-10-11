葉劉不認同擁有長腿　謙稱︰大家給面子而已

▲ 葉劉淑儀經常與網民分享相片。（葉劉淑儀Facebook）

新民黨主席葉劉淑儀注重健康，不時向大眾分享郊遊點滴，更不吝嗇露出雙腿，成功吸引網民眼球。葉劉今日在民主思路網台節目談輕鬆話題，卻稱其雙腿是沒有可能屬於修長，只是大家給面子。

主持人提到，葉劉的美腿常獲傳媒報道，但葉劉卻自言身高矮小，不可能有長腿，只是大家給面子，但她喜歡行山，尤其疫情之下，健身室關閉，就較以往多行山。至於護膚心得，葉劉就強調要做好防曬，「暴曬最影響皮膚」，又透露所用的防曬為法國品牌。

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另外，葉劉又分享飲食習慣，就是聽從醫生意見，早上進食穀物、士多啤梨，雖然貪吃，但仍會盡量多食蔬果。她如此注重飲食，是因為母親及姨姨都有患腸癌史，也難怪葉劉在數年前，會向公眾分享其大腸內窺鏡檢查結果。

特首林鄭月娥上周稱，不知道香港的男團，但葉劉早就曾大談人氣男團MIRROR。被問到為何跟得上潮流，葉劉認為與自己遲生育，加上辦公室也不乏年輕人有關，透過多與他們談天，就能夠了解到流行文化，心境也比較年輕。

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