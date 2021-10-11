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【新冠肺炎】機場地面運輸候車室設檢測中心周四運作　今晚起可網上預約

社會 19:18 2021/10/11

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一名機場貨站工人日前確診新冠肺炎，至今仍感染源頭不明。（經濟日報資料圖片）

一名機場貨站工人日前確診新冠肺炎，至今仍感染源頭不明。港府將於本周四(14日)起，於香港國際機場地面運輸候車室新增一間社區檢測中心，今晚7時起可經網上預約機場社區檢測中心的檢測服務。　

機場社區檢測中心將由周四早上8時起投入服務，所有市民均可到該中心進行檢測；其位置鄰近一號客運大樓及機場巴士站，方便機場員工前往進行檢測，以配合頻密的檢測規定。

政府發言人表示，自今年9月起，機場員工檢測頻率已加強，現時所有特定群組機場員工，均須完成接種2劑新冠疫苗，並每7天進行檢測一次。

至於非特定群組機場員工，視乎其疫苗接種情況，現時亦須每3天或每14天進行檢測一次；將來如有需要，檢測頻率亦可能會加密。

社區檢測中心為市民提供價格較相宜的自費檢測服務，作一般社區或私人用途，例如出行或工作證明。有關服務收費上限為240元。

政府亦會在有需要時，例如出現較高社區傳播風險的情況下，視乎需要於檢測中心為特定群組、指明人士或其他市民進行因公共衞生理由所需的檢測。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳正怡

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