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【同心同行】中聯辦落區收集6347條意見　將梳理清單轉交港府

政治 19:36 2021/10/11

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中聯辦主任駱惠寧國慶前夕落區探籠屋戶。（中聯辦網站圖片）

中聯辦國慶期間開展的「落區聆聽、同心同行」 活動，中聯辦副主任盧新寧表示，此次活動共收集到6347條意見、訴求和建議。對此，中聯辦主任駱惠寧已明確要求「每一條都不放過」 ，要「詳細記錄、匯總造冊、分類處置」 。屬於中聯辦職能範圍內的，馬上依規辦理；屬於特區政府施政範圍內的，梳理清單轉交。

盧新寧今與20家香港媒體座談交流，介紹中央近期惠港利民政策的制定背景和落實進展，以及中聯辦國慶期間開展的「落區聆聽、同心同行」 活動總體情況。

她表示，「落區聆聽、同心同行」 活動於9月30日至10月10日舉行。統計顯示：中聯辦八成以上職員參加此次活動，走進979家劏房、公屋、過渡性房屋、居屋和中小商戶；聽取3476名市民對中央惠港利民政策執行情況的反映，以及對出台新政策的建議；探望包括獨居長者、失業人士、創業青年、地區婦女、中小商戶、地盤工人、新移民、少數族裔等在內的3985名普通市民；同時圍繞香港青少年在學業、就業、創業過程中遇到的問題聽取意見。

此外，還推動近40家主要中資企業深入社區開展「中企服務進社區」 系列活動，為市民辦實事、讓市民得實惠。她指，在活動醞釀和落區過程中，中聯辦與特區政府事先溝通，部分政府官員也參加了此次活動，現場回應市民關切。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：林曉君

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