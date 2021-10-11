【風暴消息】強烈熱帶風暴「圓規」逐漸逼近澳門　澳門氣象局晚上8時發出一號風球

▲ 強烈熱帶風暴「圓規」今晚將會進入香港800公里。（資料圖片）

強烈熱帶風暴「圓規」逐漸增強。澳門地球物理暨氣象局預料，「圓規」將於明日（12日）及後日（13日）繼續增強，並快速橫過南海北部，並宣布於今晚（11日）8時發出一號風球，預料一號風球將在晚間維持。

▲ （澳門地球物理暨氣象局圖片）

氣象局預料，「圓規」將於在週三初時最接近澳門，在澳門以南約400公里範圍內掠過，大致趨向海南島。在「圓規」與東北季風共同影響下，未來兩日澳門的天氣轉趨不穩定，風力顯著增強及有雷雨，最大風力有機會達8級。在晚上8時，強烈熱帶風暴圓規集結在澳門東南偏東約930公里，大致趨向海南島。

另外，「圓規」今晚亦會進入本港800公里，天文台料屆時直接掛3號風球。詳情即看：【下一頁】

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責任編輯：郭詩詩