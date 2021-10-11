【惡劣天氣】圓規襲港或再狂風暴雨　教育局：家長可按天氣情況決定子女應否上學

▲ 教育局撰文提醒家長如遇惡劣天氣，可按情況決定子女應否上學。

天文台在處理熱帶氣旋「獅子山」襲港被飽受批評，特別是發放消息不清晰，令大批學生在狂風暴雨下狼狽上學，引來家長們的怨聲載道。即將面對另一熱帶氣旋「圓規」的來襲，教育局今日(11日)撰文，提醒家長如遇惡劣天氣，可按情況決定子女應否上學，學生不會受到學校處分。

強烈熱帶風暴「圓規」目前集結在馬尼拉以北約470公里，預料向西移動，時速約25公里，橫過呂宋海峽一帶。教育局在「惡劣天氣下，應否讓子女上學？」的通告指，局部地區的情況或與全港整體情況不同，甚至出現突發事件，須按當時情況靈活處理，以策安全，家長可因應天氣情況自行決定應否讓子女上學，假如區內天氣、道路、斜坡或交通情況惡劣，為保障其子女安全，家長便應讓子女留在家中。對於受惡劣天氣或水浸影響而遲到或由家長決定於當日缺課的學生，學校會酌情處理，有關學生不會因而受到處分。

▲ 「獅子山」襲港期間，不少學童狼狽上學。(陳國峰攝)

遇有熱帶氣旋或持續大雨影響香港，教育局會根據香港天文台提供的最新資訊，透過大衆傳媒、教育局網頁、教育局查詢熱線及香港政府一站通宣布當日相應時段的學校停課安排。就惡劣天氣，包括3號或以上的熱帶氣旋警告信號或紅色／黑色暴雨警告信號，以及其他異常天氣情況，教育局已與天文台建立通報機制，並已發出通告，通知學校遇有熱帶氣旋及持續大雨等惡劣天氣時應採取的相關安排。家長可瀏覽相關政府宣傳短片、暴雨警告海報、單張、書簽及標籤。

教育局重申，當紅色或黑色暴雨警告信號已經發出，正在上課的學校應繼續上課，直至正常放學時間為止；學校須在安全情況下，方可讓學生回家。家長無需急於到校接子女回家。

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記者：蘇文軒