  • 28°C
香港時間 : 20211011日 (週一) 20:41
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【惠港政策】中央今年出台21條惠港利民政策　盧新寧：體現「大門」「小門」齊開

政治 20:02 2021/10/11

分享：

熱門 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

中聯辦表示，會一如既往廣泛聯繫社會各界。（資料圖片）

今年以來，中央陸續出台「前海擴區擴容」 和21條惠港利民政策，促進香港更好融入國家發展大局。中聯辦副主任盧新寧指，這些政策在制定實施過程中，體現了新特點，包括既打開政策「大門」 ，又敞開細則「小門」。

盧新寧今與20家香港媒體座談交流，介紹中央近期惠港利民政策的制定背景和落實進展。她指出，惠港利民政策在制定實施過程中體現了新特點：

一是既有宏觀戰略謀劃，又有微觀精準施策。例如面向漁農、法律、中醫、青年等具體行業、特定人群的扶持政策，強調精準性和針對性。8月5日，已有37名港籍醫生在深圳獲授正高級職稱，開啟大灣區醫療人才互評互認第一步。

二是既打開政策「大門」 ，又敞開細則「小門」 。例如「前海方案」 明確提出要提升法律事務對外開放水平，探索不同法系、跨境法律規則銜接。與之相配套的是，大灣區律師執業考試首次舉行並成為制度安排，此舉有效構建香港律師進軍內地的執業通道。

三是既注重自上而下系統設計，又吸納自下而上意見訴求。相當部分的惠港政策，是中央有關部門聽取香港業界訴求後研究出台的，雙向良性互動使政策更貼地、效果更實在。比如「國家藝術基金」 對港全面開放是文化藝術界團體多次呼籲的結果，目前已有44家機構申報66個項目。

盧新寧強調，中央一直十分關心香港的經濟發展和民生改善。今後中聯辦將貫徹落實中央的要求，一如既往廣泛聯系社會各界，把落區活動常態化，深入了解社情民意；一如既往支持行政長官和特區政府依法施政，推動經濟民生和社會發展，維護香港長期繁榮穩定。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：林曉君

相關文章

【同心同行】中聯辦領導班子齊落區走訪住房困難市民
21:35 2021/10/05
【同心同行】中聯辦領導班子齊落區走訪住房困難市民
【同心同行】中聯辦多位副主任續落區　有港府官員同行
15:39 2021/10/07
【同心同行】中聯辦多位副主任續落區　有港府官員同行
【同心同行】中聯辦落區收集6347條意見　將梳理清單轉交港府
今日 19:36
【同心同行】中聯辦落區收集6347條意見　將梳理清單轉交港府

你可能感興趣

【同心同行】中聯辦領導班子齊落區走訪住房困難市民
21:35 2021/10/05
【同心同行】中聯辦領導班子齊落區走訪住房困難市民
【同心同行】中聯辦多位副主任續落區　有港府官員同行
15:39 2021/10/07
【同心同行】中聯辦多位副主任續落區　有港府官員同行
【同心同行】中聯辦落區收集6347條意見　將梳理清單轉交港府
今日 19:36
【同心同行】中聯辦落區收集6347條意見　將梳理清單轉交港府
大灣區 劏房 駱惠寧 中聯辦 政治

最高瀏覽

【颱風的士】商台DJ打風搭的士聽見「廿蚊啦」即上車　以為遇良心司機結局神反轉
17:30 2021/10/10
【颱風的士】商台DJ打風搭的士聽見「廿蚊啦」即上車　以為遇良心司機結局神反轉
【天氣預測】圓規今晚進入香港800公里　天文台料屆時直接掛3號風球【不斷更新】
今日 17:12
【天氣預測】圓規今晚進入香港800公里　天文台料屆時直接掛3號風球【不斷更新】
【小花聚會】逆齡梁雪湄與轉行江芷妮羅泳嫻聚會　古天樂舊愛黃𨥈瑩抱B疑已為人母？
今日 11:47
【小花聚會】逆齡梁雪湄與轉行江芷妮羅泳嫻聚會　古天樂舊愛黃𨥈瑩抱B疑已為人母？