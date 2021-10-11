【惠港政策】中央今年出台21條惠港利民政策　盧新寧：體現「大門」「小門」齊開

▲ 中聯辦表示，會一如既往廣泛聯繫社會各界。（資料圖片）

今年以來，中央陸續出台「前海擴區擴容」 和21條惠港利民政策，促進香港更好融入國家發展大局。中聯辦副主任盧新寧指，這些政策在制定實施過程中，體現了新特點，包括既打開政策「大門」 ，又敞開細則「小門」。

盧新寧今與20家香港媒體座談交流，介紹中央近期惠港利民政策的制定背景和落實進展。她指出，惠港利民政策在制定實施過程中體現了新特點：

一是既有宏觀戰略謀劃，又有微觀精準施策。例如面向漁農、法律、中醫、青年等具體行業、特定人群的扶持政策，強調精準性和針對性。8月5日，已有37名港籍醫生在深圳獲授正高級職稱，開啟大灣區醫療人才互評互認第一步。

二是既打開政策「大門」 ，又敞開細則「小門」 。例如「前海方案」 明確提出要提升法律事務對外開放水平，探索不同法系、跨境法律規則銜接。與之相配套的是，大灣區律師執業考試首次舉行並成為制度安排，此舉有效構建香港律師進軍內地的執業通道。

三是既注重自上而下系統設計，又吸納自下而上意見訴求。相當部分的惠港政策，是中央有關部門聽取香港業界訴求後研究出台的，雙向良性互動使政策更貼地、效果更實在。比如「國家藝術基金」 對港全面開放是文化藝術界團體多次呼籲的結果，目前已有44家機構申報66個項目。

盧新寧強調，中央一直十分關心香港的經濟發展和民生改善。今後中聯辦將貫徹落實中央的要求，一如既往廣泛聯系社會各界，把落區活動常態化，深入了解社情民意；一如既往支持行政長官和特區政府依法施政，推動經濟民生和社會發展，維護香港長期繁榮穩定。

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責任編輯：林曉君