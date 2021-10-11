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【食物中毒】32人於美麗華酒店YAMM進餐後中毒　曾食生蠔凍熟龍蝦鉗及半邊龍蝦

社會 20:10 2021/10/11

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32人於美麗華酒店YAMM進餐後中毒，曾食生蠔、凍熟龍蝦鉗及半邊龍蝦。（經濟日報資料圖片）

衞生防護中心今日(11日)調查懷疑食物中毒個案，涉及12個群組共32人，分別於10月9日或10日於尖沙咀美麗華酒店餐廳YAMM進餐，期間曾食生蠔、凍熟龍蝦鉗及凍熟半邊龍蝦，約3至19小時後出現病徵，包括腹痛、腹瀉、噁心、嘔吐和發燒。

涉及32人介乎24歲至71歲，有25名患者已求醫，包括7人向私家醫生求診，當中1人入住浸會醫院；18人到急症室求醫，當中2人分別入住瑪麗醫院及北區醫院。全部病人情況穩定。

衞生署已通知食環署有關事故，並正繼續調查。

有食客昨天（10日）在社交群組上分享，於YAMM進食過後肚屙及嘔吐。TOPick向YAMM查詢，職員指餐廳現時已暫停營業4日，但沒有透露原因。詳情請見【下一頁

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

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責任編輯：陳正怡

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